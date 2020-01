Cristina Ferreira é a primeira convidada do regressado '5 para a Meia Noite'

A apresentadora, que celebrou esta terça-feira o seu primeiro ano na SIC, inaugura a nova fase do programa conduzido por Filomena Cautela.

O programa '5 Para a Meia-Noite', apresentado por Filomena Cautela, está de volta à RTP1, esta quinta-feira, 9 de janeiro, e a primeira convidada é Cristina Ferreira.

A apresentadora, que celebrou esta terça-feira o seu primeiro ano na SIC, inaugura a nova fase do programa conduzido por Filomena Cautela, com Inês Lopes Gonçalves.

Foto: Facebook do '5 para a Meia Noite'





"O aguardado regresso acontece com uma convidada há muito aguardada, também: Cristina Ferreira vai estar no sofá do 5! O youtuber Wuant é também outra das presenças já confirmados", refere a informação no site da estação pública portuguesa.



Segundo Filomena Cautela, o convite a Cristina Ferreira foi feito há um ano, tendo sido agora finalmente aceite.

Foto. Instagram de Filomena Cautela





Ao receber Cristina Ferreira como primeira convidada deste regresso, a nova temporada do '5 para a Meia Noite' começa, de certa forma, como terminou, antes da pausa de verão, que este ano durou até ao final de 2019.

O último episódio, emitido a 27 de junho, dia do 10º. aniversário do programa, teve como convidado principal Manuel Luís Goucha, concorrente e antigo colega da apresentadora.

Marcelo Rebelo de Sousa junta-se a Cristina no "5"?

À revista Nova Gente, Filomena Cautela disse ainda que haveria outras surpresas preparadas para o programa e não confirmou, nem desmentiu a possibilidade de o Presidente da República poder vir a ser uma delas.

"Temos muita coisa nova a acontecer (...) Vamos ter a Cristina Ferreira e o Wuant, o maior youtuber nacional. Ainda temos lá mais uma surpresa… Mas o senhor Presidente é o senhor Presidente… Vamos ver o que vai acontecer! Não nego nem confirmo, mas era lindo, não era? Vejam!", disse à revista.

O mais famoso late night show português regressa ao canal 1 da RTP às 22h30.

