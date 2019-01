A apresentadora mais bem paga de Portugal estreou-se a vencer.

Cristina estreia, Marcelo apadrinha e a SIC ganha o dia

A apresentadora mais bem paga de Portugal estreou-se a vencer.

Segundo os dados da empresa de audiometria GFK, a estreia de "O Programa da Cristina" (SIC) alcançou um share de 35,8%, enquanto "Você na TV" (TVI) ficou-se pelos 24,7%. Já o programa do serviço público de televisão, "Praça da Alegria", conseguiu alcançar apenas 7,3% dos espetadores que àquela hora viam televisão.

Um dos momentos mais comentados, porque inesperado, foi o telefonema do Presidente da Republica - Marcelo Rebelo de Sousa - que fez questão de "apadrinhar" a estreia de Cristina Ferreira no canal de Carnaxide. Um momento controverso, que gerou já uma votação online na qual poderá participar (clique aqui).

Cristina venceu, assim, nas manhãs da SIC em dia de estreia e "arrastou" o canal de Balsemão para uma vitória no no total diário. A SIC trepou até aos 19,6% de share e a TVI ficou com 18,8%. A derrota da TVI deu-se não só no programa da manhã, como também venceu os dois blocos informativos do dia: o "Primeiro Jornal" (SIC) alcançou 29,5% de share contra os 27,2% do "Jornal da Uma" (TVI). Bem mais distante, o (outrora vencedor) "Jornal da Tarde" (RTP) teve 12,3%.