Cristiano Ronaldo realiza sonho de menino com cancro

O futebolista português Cristiano Ronaldo pagou uma viagem a Turim, Itália, a um menino inglês de 10 anos que luta contra um cancro cerebral para se encontrar com o jogador. Joseph tinha o sonho de conhecer o craque pessoalmente e nem queria acreditar quando viu Ronaldo.

O menino britânico tem sido submetido a várias cirurgias e terapias para combater o tumor cerebral que lhe foi diagnosticado com apenas três anos. Agora, aos 10 anos, esta criança de Bristol, Inglaterra, realizou o seu sonho. Foi o próprio Cristiano Ronaldo quem ofereceu a viagem à família a Turim, Itália, e tudo foi organizado entre a instituição de solidariedade Rays of Sunshine Children's Charity, através da Pitch International e os pais de Joseph.

Foto: Rays of Sunshine Children's Charity/Facebook

Quando os pais lhe contaram que iriam viajar até Turim, o menino nem desconfiou que era para estar frente a frente com o seu ídolo. Nem mesmo, quando foram visitar o estádio da Juventus já na cidade italiana. E foi aí que Joseph avistou o futebolista à porta do centro de treinos ,que começou a deslocar-se em direção ao menino. Segundo a mãe, o pequeno "nem queria acreditar".

Cristiano Ronaldo convidou Joseph e a família para uma visita exclusiva ao estádio conduzida pelo próprio jogador. "Nós não conseguimos agradecer o suficiente por tudo o que fez por nós", disse Kelly, a mãe de Joseph, citada pelo jornal The Mirror. "Toda a experiência foi incrível e o Joseph não cabe em si de alegria", acrescentou a mãe.

Também a Rays of Sunshine Children's Charity deixou uma mensagem de agradecimento ao jogador da Juventus na sua página do Facebook. "Um enorme obrigado a Cristiano Ronaldo por nos ajudar a concretizar o desejo de Joseph. Ele convidou a família a voar até Turim, onde Joseph pôde conhecer o seu ídolo".

Esta não é a primeira vez que o melhor futebolista do mundo realiza o sonho de uma criança, tendo-o feito já várias vezes, na maior parte dos casos a jovens com problemas de saúde. Os pequenos que se encontram em situações de fragilidade sensibilizam muito o jogador português, pai de quatro crianças, Cristianinho, de oito anos, Eva e Mateo, de 23 meses e Alana, de um ano. Na véspera do último Natal, Ronaldo e Georgina Rodriguez visitaram a ala de hematologia e oncologia pediátrica do Hospital Infantil Regina Margherita, em Turim. Os dois entregaram presentes às crianças internadas que não puderam ir passar a consoada a casa, junto da família.