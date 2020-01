Jogador português é a primeira pessoa do mundo a chegar aos 200 milhões de seguidores naquela rede social. O craque fez um vídeo especial para assinalar o feito.

Radio Latina 2 min.

Cristiano Ronaldo é a pessoa do mundo com mais seguidores no Instagram

Cristiano Ronaldo é oficialmente a celebridade mundial com mais seguidores no Instagram.

O futebolista português tornou-se na primeira pessoa a atingir os 200 milhões de seguidores naquela rede social - o primeiro lugar pertence à conta do próprio Instagram, que tem 330 milhões de seguidores.

Ronaldo superou com este número de fãs a popularidade (virtual)de outras figuras públicas, entre cantores, atores, desportistas, modelos ou apresentadores de TV.

O craque, de 34 anos, assinalou mais este feito, desta vez fora dos relvados, com um vídeo, onde surge, na primeira imagem, numa espécie de trono, e com a bola de ouro. O vídeo é uma compilação de fotografias que assinalam o seu percurso profissional, desde a infância, quando começou a dar os primeiros passos no futebol, até hoje e aos múltiplos prémios desportivos conquistados, e outras que retratam momentos de vida, com a família e amigos.





O vídeo é acompanhado de uma mensagem, em inglês, de agradecimento a todos os seu seguidores.

"Obrigada a todos e a cada um por partilharem esta viagem comigo todos os dias!", escreveu.

Fonte de rendimento milionária

Um estudo recente, citado pelo site 'Business Insider', refere que Ronaldo ganha mais dinheiro como influencer, no Instagram, do que como jogador da Juventus.

Segundo esse estudo, o internacional português ganhou em 2019 mais de 47,8 milhões de dólares (cerca de 43 milhões de euros) só em posts patrocinados, exibidos na sua página naquela rede social.

A seguir ao jogador português é Adriana Grande a celebridade com mais seguidores no Instagram, alcançando os 173 milhões. Em terceiro lugar, surge o ator Dwayne Johnson, com 170 milhões.

Veja, abaixo, a lista dos 10 famosos com mais seguidores no Instagram, segundo a contagem da 'Brandwatch':

1) Cristiano Ronaldo - 200 milhões

2) Adriana Grande - 173 milhões

3) Dwayne Johnson - 170 milhões

4) Selena Gomez - 167 milhões

5) Kylie Jenner - 160 milhões

6) Kim Kardashian - 158 milhões

7) Lionel Messi - 141 milhões

8) Beyoncé - 139 milhões

9) Neymar Jr. - 132 milhões

10) Justin Bieber - 126 milhões

Ana Tomás