"Na última gala [da UEFA] foi quando falámos mais e estivemos mais próximos", conta o argentino.

Cristiano Ronaldo convidou Messi para jantar. Saiba qual foi a resposta

"Na última gala [da UEFA] foi quando falámos mais e estivemos mais próximos", conta o argentino.

Cansado das perguntas sobre a rivalidade entre ele, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, o jogador português decidiu mostrar que os dois melhores jogadores do mundo não estão de costas voltadas. E convidou o argentino para jantar. O convite foi feito na gala do sorteiro da Liga dos Campeões, em agosto, onde o avançado da Juventus estava nomeado.



“Claro que temos um bom relacionamento, ainda nunca jantámos juntos, mas espero que o possamos fazer no futuro”, declarou Cristiano Ronaldo.

A aguardada resposta

A resposta ao convite chegou esta quinta-feira numa entrevista que Lionel Messi deu ao jornal espanhol Sport.

“Não sei se haverá um jantar porque é difícil cruzarmo-nos, vivemos em sítios diferentes e cada um tem os seus compromissos. Mas se tiver de acontecer, não há qualquer problema"”, respondeu o argentino do Barcelona.

"Nunca partilhámos o mesmo balneário"

"Sempre disse que não tenho qualquer problema com Cristiano Ronaldo. Não somos amigos porque nunca partilhámos o mesmo balneário. Mas vemo-nos nas galas de entrega de prémios e não tenho qualquer problema com ele. Na última gala foi quando falámos mais e estivemos mais próximos”.

Também, na altura em que fez o convite, o jogador da Juventus recordou que ambos partilham o mesmo palco, o do futebol há 15 anos. “Não sei isto já aconteceu alguma vez no futebol, os mesmos dois jogadores no mesmo palco o tempo todo. Não é fácil, como sabem. Mas claro que temos uma boa relação”, frisou.

Portanto, quer Cristiano Ronaldo, quer Lionel Messi estão dispostos a sentarem-se à mesa um com o outro para uma refeição em conjunto e para conversarem. Só falta marcar a data. E o local.

Messi "tornou-me melhor jogador"

Cristiano Ronaldo dá a entender que poderá ser em Espanha, país do qual tem saudades e onde vive Messi.

Quanto à rivalidade, o português só a encara como algo positivo e que o ajudou a melhorar.

Falando para a estação de televisão TV1, Ronaldo disse: "Não tenho dúvidas de que Messi me tornou um jogador melhor e vice-versa. Quando estou a ganhar troféus, é preciso picá-lo e é o mesmo se passa comigo quando ele ganha”.