Cristianinho segue as pisadas do pai e brilha nos sub-9 da Juventus

58 golos em 28 jogos são números impressionantes para o mini-atleta de 9 anos.

A expressão "tal pai, tal filho" parece aplicar-se na perfeição quando se trata do filho mais velho de Cristiano Ronaldo.

Com apenas nove anos, Cristiano Ronaldo Júnior já se destaca na equipa dos sub-9 da Juventus, clube onde joga o pai desde o verão de 2018.

Cristianinho, como é conhecido, parece seguir o exemplo do pai quando se trata de treinar para ser o melhor. E, segundo as estatísticas, está no bom caminho.

Cristiano Ronaldo Junior for Juventus U-9:



✅28 games

⚽️58 goals

🅰️18 assists



Like father, like son. pic.twitter.com/P8wINLpwXR — FootballTalentScout (@FTalentScout) 30 de outubro de 2019

Nos 28 jogos disputados com a camisola italiana, o jovem conta com 58 golos, ou seja, uma média de mais de dois golos por encontro.

Como se não chegasse, fez ainda 18 assistências para golo. Avizinha-se um futuro promissor.

Competição entre pai e filho

O espírito competitivo de Cristianinho é uma herança de CR7, que não gosta de perder...nem com o filho.

Na passada semana, o craque partilhou um vídeo nas redes sociais em que jogava basquetebol de mesa com o primogénito, durante um voo no jato privado.

Durante o momento de diversão - e competição - a dois, Ronaldo acaba por vencer e não disfarça o entusiasmo de superar Cristianinho.

“Tem cuidado,estamos aqui" pode ler-se na legenda da publicação em que CR7 identificou Michael Jordan, um dos maiores basquetebolistas de todos os tempos.

Ana Patrícia Cardoso