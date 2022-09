O setor da construção civil teme que, nos próximos meses, haja um recuo no número de contratos assinados.

Radio Latina 7 min.

Atualidade em síntese 29 SET 2022

Crise. Setor da construção receia diminuição de contratos

O setor da construção civil teme que, nos próximos meses, haja um recuo no número de contratos assinados.

A preocupação é justificada pelo facto de muitos clientes quererem, já nesta altura, adiar ou até cancelar as obras previstas devido ao aumento dos preços em geral e à subida das taxas de juro.



O receio é revelado pelo ministro das Classes Médias, Lex Delles, numa resposta parlamentar, onde acrescenta que, para além desta situação, o setor da construção civil tem ainda de enfrentar custos salarias e aumentos dos preços da energia e das matérias-primas.

Lex Delles garante que grande parte dos preços pararam de aumentar desde o início da guerra na Ucrânia, mas o problema é que estagnaram num nível muito elevado. O preço da madeira, por exemplo, aumentou 93% desde 2020. O preço do betão armado cresceu à volta de 81%.

Há 'perigo' no Findel devido à falta de trabalhadores, avisa funcionário

Há práticas de trabalho "questionáveis" ou mesmo perigosas na Luxair Cargo, de acordo com um funcionário da empresa ouvido pela RTL. Em causa estará a alegada deterioração das condições de trabalho na companhia aérea, afetadas gravemente pelo boom de passageiros após o período negro das restrições impostas pela pandemia e pela falta de profissionais que assegurem todas as funções.

De acordo com o trabalhador, há meses que se multiplicam os atestados de doença e as ausências, um problema que não atinge só a tripulação de cabine mas que chegou também aos funcionários de retaguarda do aeroporto. O funcionário fala em cargas laborais de 56 horas semanais no Findel e de nunca saber quantas horas vai ter de trabalhar, uma vez que só um pouco antes do turno tem conhecimento das necessidades. É que se a Luxair é uma das empresas que mais contrata pessoas no Luxemburgo é também aquela que mais despede, relata a RTL.

Haverá ainda casos de promoções de funcionários para preencher determinadas funções, que depois são despromovidos, quando já não é necessário pessoal extra naquela função. Não houve também qualquer pagamento de um bónus em 2021 aos 1250 funcionários, apesar da Luxair Cargo ter aumentado o volume de negócios em 20% em 2021. Aliás, os salários estiveram congelados na sequência da última reunião tripartida da aviação.

Crises e conflitos têm repercussões no bem-estar das crianças. É preciso reforçar o apoio psicológico

“A pandemia teve um impacto considerável no bem-estar das crianças e jovens, marcando toda uma geração”. Esta é uma das conclusões do relatório anual do Provedor das Crianças, apresentado no Parlamento.

Saúde, escola, educação ou ainda lazer são os domínios em que as crianças mais sofreram com as restrições devido à covid-19. No contexto da crise sanitária, a Provedoria das Crianças e Jovens [Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (OKaJu), em luxemburguês] recebeu 71 pedidos de informação, sendo que a maioria era de pais ou de educadores do setor social e educativo.

O provedor Charel Schmit acrescenta que, a esta crise, juntou-se o conflito na Ucrânia e as alterações climáticas. Situações que pesam no bem-estar mental das crianças. Daí o comité reivindicar que haja um melhor acesso aos serviços de apoio psicológico para as crianças e jovens. Charel Schmit frisa que, no Luxemburgo, o apoio neste domínio tem de ser reforçado para as crianças e jovens.

Função Pública. Cerca de 200 pessoas pediram ajuda ao serviço psicosocial

Cerca de 200 funcionários que trabalham para o Estado ou numa das comunas do país pediram, no ano passado, ajuda ao serviço psicosocial da Função Pública. Uma informação avançada pelo ministro da tutela Marc Hansen numa questão parlamentar.

Segundo Hansen, em 2021, 173 pessoas contactaram o serviço devido a um conflito no seu local de trabalho e 31 devido a assédio moral (mobbing). No ano anterior tinham sido 165 intervenções por causa de conflitos laborais e 76 devido a mobbing. Para além disso, o serviço interveio oito vezes na mediação de conflitos.

O serviço psicosocial da Função Pública propõe a todos os funcionários que trabalham para o Estado, comunas ou estabelecimentos públicos, um apoio psicológico gratuito quer para problemas no local de trabalho, quer para problemas pessoais.

“Mosquito Alert”. Luxemburgo tem aplicação para detetar mosquitos invulgares

No início do mês de setembro foi avistado pela primeira vez no Luxemburgo um mosquito tigre na comuna de Roeser. As autoridades estabeleceram um sistema de monitorização a fim de avaliarem a situação. Durante o verão foram colocadas armadilhas em locais suscetíveis de haver mosquitos. Caso sejam detetados mosquitos invasivos cabe à Inspeção da Saúde decidir que medidas tomar.

Para além disso, as autoridades recorrem agora à população. Foi lançada a aplicação denominada “Mosquito Alert”, já utilizada noutros países. As pessoas que avistam um mosquito invulgar, podem fotografá-lo, e enviar essa fotografia juntamente com algumas informações via essa aplicação. Os peritos analisam a foto, identificando o mosquito e poderão tomar as medidas adaptadas. A aplicação está disponível em 19 idiomas, nomeadamente em português e luxemburguês.

Este sistema permite controlar a evolução do mosquito tigre no país em tempo real, a fim de limitar qualquer risco de transmissão do vírus. O mosquito tigre asiático é particularmente preocupante devido às doenças que pode transmitir.

Prisão de Schrassig voltou a sobrelotar em setembro

A associação luxemburguesa de defesa dos direitos dos reclusos, 'Eran, eraus ... an elo?' afirmou, esta semana, que o Centro Penitenciário do Luxemburgo (CPL) tinha a 1 de setembro deste ano 638 presos, mais 149 que em 2020. Segundo a ONG, o número mais recente de reclusos neste estabelecimento significa um aumento de 30% face ao registado há dois anos (489). A associação sublinha que o Centro está "sobrelotado pela primeira vez em 12 anos".

Contactada pelo Contacto, a Administração Penitenciária não confirma a análise feita a partir destes números pela 'Eran, eraus ... an elo?', embora admita que o número de detidos em Schrassig tem crescido.

A Administração Penitenciária não nega que haja uma situação de sobrelotação nesse estabelecimento prisional, contestando, no entanto, a afirmação da ONG que refere que esta é a primeira vez que tal se verifica em mais de uma década. "O limiar de capacidade de 597 tinha sido excedido em abril de 2019", com "606 reclusos na prisão".

Elevador do Grund fechado para manutenção

O elevador que liga o Grund ao plateau de Saint-Esprit vai estar fechado esta quinta-feira, entre as 9h e as 21h, para uma intervenção técnica.

Como alternativa, a autarquia da capital vai disponibilizar um serviço de autocarros durante os trabalhos, entre a paragem Stadgronn Bréck, no Grund, e uma paragem provisória junto à Cidade Judiciária.

O serviço de autocarro vai circular a cada sete minutos, entre as 9h e o final das obras.

A gasolina 95 está mais barata. Baixou, esta quinta-feira, 2,6 cêntimos. Este combustível passa a custar 1.622 euros por litro.

Grande fuga de querosene no oleoduto da NATO na fronteira do Luxemburgo

Cerca de 30.000 litros de querosene foram derramados de um oleoduto da NATO que acabou por ficar danificado durante os trabalhos de manutenção na localidade alemã de Echternacherbrück, na fronteira com Luxemburgo.

O oleoduto, que fornece querosene para vários locais no Luxemburgo, incluindo o aeroporto do Findel, está localizado em Echternacherbrück, no rio Sauer, em frente a Echternach.

Um cadeado soltou-se durante a manutenção de rotina desta quarta-feira, disse a administração do distrito de Bitburg-Prüm, o que resultou num cano a despejar um “jato de um metro de altura” de querosene. No total, foram derramados 30.000 litros, disse a polícia de Trier, mas as autoridades disseram que não há perigo para os moradores.

Benfica na fase de grupos da Champions feminina ao bater Rangers no tempo extra

O Benfica qualificou-se esta quarta-feira e pelo segundo ano consecutivo para a fase de grupos da Liga dos Campeões feminina de futebol, ao vencer o Rangers por 2-1, após prolongamento, no Seixal, na segunda mão da segunda ronda de qualificação.

As ‘encarnadas’, que na época de estreia da ‘Champions’ ficaram no terceiro lugar do Grupo D, atrás do campeão Lyon e do Bayern Munique, conhecem as adversárias na fase de grupos na segunda-feira, num sorteio marcado para Nyon.

Redação Latina | LUSA || Foto: Gerry Huberty



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.