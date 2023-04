A situação no setor é o tema do Linha Aberta desta quinta-feira, o programa de opinião pública da Rádio Latina.

Crise na construção? Fomos aos estaleiros e ouvimos os trabalhadores

A situação no setor é o tema do Linha Aberta desta quinta-feira, o programa de opinião pública da Rádio Latina.

As entidades patronais temem que venha aí uma crise sem precedentes e pedem ajudas ao Governo; os sindicatos dizem que não é bem assim. E nós saímos à rua, fomos aos estaleiros e ouvimos os trabalhadores.



Para alguns dos operários que encontrámos em obras na cidade do Luxemburgo, não há, para já, sinal de crise. Dizem que há trabalho que chegue e que o que falta é mão de obra. “Eu faço trabalho que não me compete”, disse um dos operários portugueses que escutámos.

Alguns, porém, falam num abrandamento da atividade.

Sobre o facto de o setor da construção ter sido o mais afetado pelas falências de empresas no primeiro trimestre de 2023 (58 falências), um dos trabalhadores com quem conversámos considera que se trata mais de uma questão de organização e gestão do que propriamente de falta de trabalho.

Artigo: Diana Alves | Foto: Chris Karaba