A crise da habitação no Luxemburgo também está a afetar mulheres e crianças em situação de urgência. Andrée Birnbaum, diretora da associação Femmes en Détresse, que dá apoio, por exemplo, a mulheres vítimas de violência doméstica, disse que neste momento há 60 mulheres e 76 crianças em lista de espera para uma casa.

Crise habitação. Femmes en Détresse contactada por famílias inteiras e estrangeiros que vêm enganados para o país

A associação dispõe de dois refúgios para mulheres em situações urgentes que precisam de deixar o domicílio. Mas, segundo a presidente do organismo em declarações à RTL, o problema é que depois dessa fase estas mulheres não encontram outro lugar para viver, devido à falta de casas e apartamentos no mercado.

A associação Femmes en Détresse é cada vez mais contactada por pessoas que não fazem parte do seu público-alvo e as quais o organismo não pode ajudar porque não dispõe dos meios necessários. Andrée Birnbaum diz que há famílias inteiras que pedem ajuda à organização porque não conseguem encontrar casa, assim como pessoas vindas do estrangeiro a quem lhes foi falsamente prometido trabalho no país.

Para a responsável, o principal problema é a habitação, algo que considera estar a agravar a situação de mulheres e crianças que já estão numa situação difícil. A associação tem diferentes estruturas para alojar as vítimas. Porém não dispõe de pessoal suficiente para a gestão das instalações e o enquadramento das vítimas. Andrée Birnbaum reivindica que a problemática da habitação seja abordada de forma interministerial para resolver este tipo de situações.

Comunais 2023. Se pode votar, recenseie-se. Há quem não tenha esse direito

As eleições comunais de junho serão as primeiras eleições no Luxemburgo abertas a todos os estrangeiros, independentemente de há quanto tempo vivem no Luxemburgo. Mas, mesmo assim, há quem não tenha direito de voto.

Comunais 2023 Luxemburgueses e não-luxemburgueses residentes são chamados às urnas no dia 11 de junho de 2023.

Segundo a lei em vigor, estão excluídas do eleitorado os indivíduos condenados a uma pena criminal e as pessoas condenadas a uma pena correcional, às quais o tribunal tenha ainda decidido retirar o direito de voto. A Rádio Latina tentou apurar quantos dos reclusos detidos nas prisões luxemburguesas estão excluídos do direito de voto no próximo dia 11 de junho, mas o Ministério da Justiça diz não dispor desses dados.

Além dos condenados, também não podem votar os cidadãos maiores de idade acompanhados, isto é, que se encontrem sob tutela.

Segundo a informação disponibilizada no site MyGuichet, estas pessoas são automaticamente retiradas das listas eleitorais. Nos anos de eleições, as comunais verificam as listas e enviam uma carta às pessoas excluídas do voto, explicando o porquê de não constarem nos cadernos eleitorais.

Comunais 2023. Últimos dias da campanha pelo recenseamento focados nas redes sociais

No final de março, eram 16% os estrangeiros inscritos para votar nas comunais de junho. A taxa é baixa, mas o Ministério da Família considera que a campanha ‘Eu posso votar’ deu os seus frutos.

Motivos para não ter medo do voto obrigatório Se não se recenseia por causa do voto obrigatório, damos-lhe quatro razões para não se preocupar com esta particularidade da lei eleitoral luxemburguesa.

Questionado pela Rádio Latina sobre o assunto, o ministério defendeu a campanha, sublinhando que, só em março, houve cerca de 9.000 inscrições.

Sobre a campanha propriamente dita, lembra que esta foi intensificada nos últimos meses, atingindo o seu pico nos meses de fevereiro e março, com eventos de sensibilização no seio de empresas com um grande número de empregados residentes não-luxemburgueses.

O prazo para o recenseamento termina às 17h00 da próxima segunda-feira. Apesar de não estarem previstos mais eventos de sensibilização por parte do Governo, as inscrições continuam abertas. Podem ser feitas na comuna de residência ou no portal MyGuichet.

Vacina contra a zona gratuita para maiores de 65 anos

Já está disponível a vacina contra a zona que vai ser administrada gratuitamente aos residentes com mais de 65 anos e com debilidade imunológica.

Após a recomendação do Conselho Superior de Doenças Infeciosas de vacinar aos maiores de 65 anos contra a zona, também conhecida como herpes zoster, o Ministério da Saúde garante que os médicos estão a receber o fármaco para depois o administrar aos interessados.

Para ter acesso à vacina contra a zona é preciso contactar o médico de família, sendo que esta é gratuita para as pessoas com mais de 65 anos ou que sofrem de deficiências imunitárias. No entanto, as pessoas entre 50 e 65 anos também se podem vacinar mas deverão pagar a vacina.

A zona é uma doença transmissível causada pelo vírus zoster, o mesmo da varicela, e que provoca alterações localizadas na pele. Os sintomas começam com dor intensa, podendo surgir alguns dias depois manchas vermelhas ou erupções cutâneas. A sua forma de transmissão é semelhante à da varicela: através do líquido das bolhas na pele ou pelo contacto com objetos contaminados, na primeira semana após o aparecimento de lesões.



A vacinação contra a herpes zoster prevê a administração de duas doses do fármaco com dois a seis meses de intervalo.

Infeções respiratórias recuam drasticamente no Luxemburgo

Os casos de covid-19 recuaram drasticamente, na semana passada, no Luxemburgo.

Fim do isolamento. O que fazer se testar positivo? O isolamento deixa de ser uma obrigação legal, passando a ser uma recomendação.

Apesar das restrições ligadas à covid-19 terem sido abolidas a 1 de abril, como o isolamento em caso de infeção e o uso da máscara nos lares e hospitais, as infeções por covid-19 passaram de 977 para 298 casos, ou seja um recuo de 69,5%. À semelhança do que tem acontecido nas últimas semanas, mais de metade (50,7%) são reinfeções.

Por outro lado, foram reportados 170 casos de gripe sazonal, menos 36,8% em relação aos 269 assinalados anteriormente. Atualmente, predomina o vírus da gripe B.



Autocarros. Petição pede redução da ‘amplitude máxima’ no setor privado



É uma nova petição pública que pode ser assinada desde hoje no site petitions.lu. O autor é Jean Michel Hollemans e pede uma redução das horas de trabalho dos motoristas de autocarro no setor privado no Luxemburgo.

Proposta dos 12 dias é “abrir uma porta que poderá não voltar a fechar” A central sindical LCGB teme que o “procedimento legislativo e democrático normal” não esteja a ser respeitado por Bruxelas.

Concretamente, Hollemans reivindica que a chamada ‘amplitute máxima’ – tempos de condução e pausas diárias obrigatórias – de 15 horas diárias, estipulada num regulamento europeu, baixe para 11h30. No que toca aos trajetos de menos de 50 quilómetros, que podem ser regidos por regulamentos nacionais, pede que não ultrapassem as 10 horas por dia.

Para o autor da iniciativa, trata-se de uma questão de segurança nos transportes públicos, já que, segundo diz, as longas jornadas ao volante estão associadas a acidentes.

Governo alemão rejeita adiamento na desativação de centrais nucleares

O governo alemão rejeitou, esta quarta-feira, os pedidos para adiar o encerramento no sábado das três últimas centrais nucleares do país.

Partidos da oposição e até alguns membros dos liberais, que integram a aliança governamental, têm vindo a pedir que seja adiada a desativação das centrais, que começaram a operar há mais de 30 anos.

Um dos argumentos dos críticos do encerramento é que a Alemanha se vai privar de uma fonte de energia de baixas emissões enquanto se mantêm outras de combustíveis fósseis, que contribuem para as alterações climáticas.

Petição quer limitar Tik Tok para travar "cretinização" dos jovens

A rede social chinesa Tik Tok está longe de ser consensual e são cada vez mais aqueles que se insurgem sobre a sua influência negativa na vida dos seus utilizadores.

No Luxemburgo, não é diferente. Uma nova petição quer "limitar o uso da rede social para salvaguardar a integridade intelectual" dos mais novos e "fortalecer o impacto social, intelectual e cultural das escolas."

O peticionário Jean-Luc Schlimm vai mais longe e diz que é preciso travar a "cretinização" dos jovens. Uma petição que pode ser assinada no site do Parlamento.

Prevista nova subida da inflação no Luxemburgo no próximo ano

O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que a inflação na zona euro caia de 8,4% em 2022 para 5,3% este ano e para 2,9% em 2024.

O Grão-Ducado acompanha a tendência de descida para este ano, mas não para o próximo. Segundo o FMI, em 2023, a taxa de inflação anual prevista para o Grão-Ducado é de 2,6%, enquanto para 2024 é de 3,1%.

Sporting de visita à Juventus em competição que pode ser 'via alternativa'

O Sporting visita hoje a Juventus na Liga Europa de futebol (21:00), no arranque dos quartos de final da competição, que pode servir de alternativa aos dois emblemas no difícil acesso à ‘Champions’.

O treinador Rúben Amorim, além de não contar com o médio uruguaio Ugarte, não terá também em Turim o avançado Paulinho, lesionado.

Pontapé de saída está marcado para as 21:00. O relato do jogo é na Rádio Latina através de um simultâneo com a Antena 1.

Sporting de Braga goleia Nacional e está perto da final da Taça de Portugal

O Sporting de Braga goleou ontem em casa do Nacional, da II Liga, por 5-0, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol.

Os bracarenses recebem os insulares em 25 de abril, na segunda mão, um dia antes de o FC Porto, detentor do troféu, visitar o Famalicão, no primeiro jogo da outra meia-final.

