Atualidade em síntese 17 NOV 2022

Crise energética. Fatura dos pellets cai 35% através do apoio do Governo

O aquecimento das casas com caldeiras a pellets vai ficar mais barato para as famílias. Em causa está o apoio do Governo para travar o impacto do aumento dos preços da energia.



A partir do mês de janeiro de 2023, as faturas deste biocombustível vão contar com uma redução de 35% a cargo do Governo. A comparticipação do Estado limita-se contudo a 200 euros por tonelada de pellets. Atualmente, segundo a edição francesa do Wort.lu, uma tonelada de pellets custa entre 800 euros e 900 euros. O apoio público será válido até 31 de dezembro de 2023.

Mas o número de famílias que vai beneficiar desta ajuda é marginal. Apenas 3,3% da energia do aquecimento das casas do Luxemburgo se faz com caldeiras a pellets, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas (Statec). A maioria das casas do país (52%) são aquecidas a gás, segue-se depois o gasóleo de aquecimento (27,4%). Já a eletricidade é a fonte de energia de aquecimento de 16,3% dos alojamentos do país.

O Governo reserva um total de cerca de um milhão de euros em apoios às famílias que aquecem o seu alojamento com caldeiras a pellets.

Construção deverá perder 30% dos trabalhadores nos próximos cinco anos

O setor da construção, que emprega milhares de portugueses no Luxemburgo, também não escapa à penúria de mão de obra com a qual o país se vê confrontado.

Escutado pela Rádio Latina, Roland Kuhn, presidente da Federação das Empresas da Construção e Engenharia Civil, frisou que nos próximos cinco anos cerca de 30% dos efetivos deverão reformar-se. O responsável alerta que é preciso formar os futuros trabalhadores. Oiça aqui a declarações exclusivas.

Preço da gasolina em queda

Boa notícia para alguns automobilistas. A gasolina está mais barata a partir desta quinta-feira.

O litro de gasolina sem chumbo 95 desceu 4,9 cêntimos, para os 1,591 euros. Já a gasolina 98 teve decréscimo de 5,4 cêntimos, para 1,819 euros por litro.

Luxemburgo tem a menor diferença salarial entre homens e mulheres

No Grão-Ducado, as mulheres ganham em média 0,7% menos do que os homens, segundo dados da Comissão Europeia avançados pelo jornal Contacto. Na União Europeia (UE) as mulheres continuam a ganhar menos do que os homens. A diferença salarial média para "trabalho igual" entre homens e mulheres na UE é de 13%.

Mas há diferenças entre os Estados europeus. O Luxemburgo aparece em primeiro lugar na lista, tendo conseguido praticamente eliminar esta diferença salarial. A diferença vem diminuindo há mais de dez anos no país, tendo-se fixado agora nos 0,7%.

O Grão-Ducado está muito à frente dos seus vizinhos. Na Bélgica, a diferença salarial é de 5,3% e sobe para 15,8% em França, onde as mulheres estão a "trabalhar de graça" desde 4 de novembro.

Eleições legislativas marcadas para 8 de outubro de 2023

Já é conhecido o dia em que se irão realizar as próximas eleições legislativas no Luxemburgo. O governo anuncia, em comunicado, que o escrutínio se vai realizar no domingo, dia 8 de outubro de 2023.

O mesmo comunicado refere que os eleitores serão chamados a escolher os 60 deputados do Parlamento, sendo "convocados, como habitualmente, pelas suas respetivas comunas de residência com pelo menos cinco dias de antecedência".

As listas de partidos e candidatos deverão ser definidas e divulgadas na primavera.

Afinal, o túnel de Schieburg só vai reabrir no próximo ano

A linha ferroviária do norte do Luxemburgo, que está parada desde o início de setembro na sequência do colapso do túnel de Schieburg, vai ficar encerrada durante oito meses e não três meses e meio, como havia sido anunciado anteriormente.

O diretor de gestão de infraestruturas dos Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL) admitiu que se for cumprido o calendário dos trabalhos e que se for evitado o mau tempo no inverno, então o túnel poderá reabrir em meados de abril de 2023.

O túnel de Schieburg desabou a 27 de agosto e levou ao encerramento da circulação ferroviária entre Kautenbach e Clervaux, percurso que está a ser assegurado, neste momento, por autocarros de substituição. Inicialmente, a reabertura estava prevista para 11 de dezembro.

Exército luxemburguês preparado para dar apoio à Ucrânia

O Exército luxemburguês está consciente de que a guerra na Ucrânia “não vai acabar amanhã”. Caso seja necessário, o Luxemburgo declara-se preparado para enviar os seus militares. Disponibilidade manifestada pelo Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Steve Thull, aos microfones da rádio pública 100,7.

Este responsável diz que o exército luxemburguês deverá participar na formação de soldados ucranianos. Essa formação será realizada em colaboração com outros países da União Europeia (UE). Steve Thull não quis dar mais informações, remetendo a apresentação de mais pormenores para a próxima semana.

Zelensky insiste que míssil disparado sobre Polónia “era russo”

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reafirmou ontem que o míssil que na terça-feira provocou dois mortos numa localidade polaca perto da fronteira com a Ucrânia era russo.

Afirmou também não ter recebido dos ocidentais qualquer prova sobre a hipótese de um projétil ucraniano disparado para abater mísseis de cruzeiro russos.

O míssil que se abateu sobre solo polaco fez recear um envolvimento da NATO no conflito, pelo facto de a Polónia estar abrangida pelo compromisso de defesa coletivo da Aliança atlântica.

Ronaldo falha jogo com a Nigéria

Cristiano Ronaldo vai estar ausente do último jogo de preparação da seleção portuguesa antes do Mundial do Catar. O avançado não vai participar no jogo desta quinta-feira, em Alvalade, contra a Nigéria, devido a uma gastrite. Foi o próprio selecionador Fernando Santos quem anunciou a ausência do capitão da equipa.

O pontapé de saída deste particular está marcado para as 19:45 e conta com relato na Rádio Latina, num simultâneo com Antena 1. Depois do jogo contra a Nigéria, a equipa portuguesa viaja, na sexta-feira, para o Catar, onde decorre o Mundial 2022.

