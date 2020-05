O músico luxemburguês, Sacha Hanlet, apresentou o seu novo projeto "Them Lights", na Radio Latina, em junho do ano passado.

"Crimson Walls" é o novo single de "Them Lights"

O músico luxemburguês, Sacha Hanlet, apresentou o seu novo projeto "Them Lights", na Radio Latina, em junho do ano passado.

Sacha Hanlet baterista do grupo de rock "Mutiny on the Bounty", surgiu com uma nova sonoridade musical em meados de 2019. O projeto de música eletrónica "Them Lights" destaca-se pelo trabalho técnico, vocal e artístico.

Depois de "Mysterious Lights" o artista regressou às edições com o lançamento do novo single "Crimson Walls", no passado dia 25 de maio, que pode ouvir abaixo.

Em Junho de 2019 o projeto de música eletrónica "Them Lights" foi apresentado na Radio Latina:

