Atualidade em síntese 11 JAN 2023

Crimes. Mais de uma centena de portugueses detidos em Schrassig

Cento e dezassete portugueses estavam encarcerados no Luxemburgo, em 2021. O número surge no relatório do Observatório da Emigração de Portugal que será publicado esta quarta-feira.

No total, em 2021, havia 1.377 portugueses detidos em cadeias fora de Portugal, mais 123 do que no ano anterior.

Nova prisão no sul do Luxemburgo é só para homens O Luxemburgo tem oficialmente uma nova prisão. É reservada a homens que aguardam julgamento em prisão preventiva. As mulheres na mesma situação [em previsão preventiva] vão continuar a ser encarceradas no Centro Penitenciário de Schrassig.

A maioria dos detidos portugueses, 1.198, encontrava-se em países europeus como Reino Unido, França, Suíça, Luxemburgo, Espanha e Alemanha. Fora da Europa, foram identificados 179 cidadãos detidos, a maioria no Brasil.

Ainda segundo os dados divulgados, 82% dos reclusos eram homens e os principais motivos das detenções estavam relacionados com estupefacientes, homicídios e outros crimes contra pessoas.

Foram ainda deportados para Portugal 371 reclusos portugueses, incluindo 32 do Luxemburgo.

Roubos por SMS aumentam. Quantias ascendem aos quatro dígitos

São muitos os SMS fraudulentos a circular no Luxemburgo, com o objetivo de roubar dinheiro às vítimas. A diretora-adjunta de comunicação da polícia, Catherine Weber, disse à Rádio Latina que, apesar de não haver números concretos, há uma tendência de aumento do número de casos. A responsável adiantou também que, muitas vezes, as quantias roubadas ascendem aos quatro dígitos.

Para que evitar cair na esparrela, a polícia alerta para que nunca se partilhem informações e dados pessoais pedidos através de e-mail, SMS ou outros serviços de mensagem, nunca clicar em links enviados por fontes desconhecidas, desconfiar de mensagens que pedem uma resposta rápida, verificar sempre se se é realmente o destinatário da mensagem e reparar se há erros ou traduções erradas.

A polícia alerta uma vez mais para o facto de bancos e administrações nunca solicitarem nem o envio de dados pessoais por e-mail nem pagamentos através de um link enviado por SMS.

Buscas em Sterpenich estarão ligadas ao desaparecimento de mulher luxemburguesa

A localidade belga de Sterpenich, situada na fronteira com o Luxemburgo, foi ontem palco de buscas. De acordo com a RTL 5 Minutes, que cita a imprensa belga, a operação estará relacionada com uma mulher luxemburguesa de 31 anos, desaparecida em dezembro. Esta é uma informação que ainda não foi confirmada pelas autoridades.

O jornal belga Sudinfo, citado pela RTL, avança que o marido da luxemburguesa foi detido e que as buscas foram feitas na rua onde fica situada a casa de Lucia Alexandre.

Governo lança programa para apoiar empresas na transição energética e emergência climática

Os ministros da Economia, Classes Médias, Energia e Ambiente, Franz Fayot, Lex Delles, Claude Turmes e Joëlle Welfring criaram um “Pacto climático para as empresas” (Klimapakt fir Betriber). Os quatro ministérios referem em comunicado conjunto que este programa visa apoiar as empresas em termos de descarbonização e transição energética, facilitando o uso de várias iniciativas, programas, apoio e ajuda financeira.

Entre as novas medidas, as pequenas e médias empresas poderão receber um voucher de 5.000 euros para otimizar o uso da energia, água, resíduos e pegada ecológica. A agência nacional de inovação, Luxinnovation, a Klima-Agence e outros parceiros vão desenvolver soluções inovadoras e boas práticas de fabrico para o setor da manufatura.

Por outro lado, o programa “Fit 4 Sustainability” vai permitir às empresas realizarem uma avaliação do impacto ambiental das suas atividades e reduzir esse impacto. Este pacto climático será também apresentado às empresas, de forma presencial, na primavera, através de um programa itinerante.

Governo projeta lei complementar à medida de tutela

A ministra da Justiça, Sam Tanson, divulga esta quarta-feira um projeto de lei que visa criar “um mandato de proteção futura”. Trata-se de um contrato que permite a qualquer pessoa de maior idade planear a sua proteção pessoal e a do seu património caso venha a sofrer de problemas físicos ou mentais no futuro ou ainda que a velhice não permita tomar decisões.

Este instrumento extrajudicial é, segundo a ministra, um complemento às medidas jurídicas já existentes, como por exemplo a medida de tutela decidida por um tribunal em que este deve nomear alguém para representar a pessoa doente ou vulnerável. A governante esclarece, em comunicado, que as pessoas interessadas poderão escolher de forma livre e consciente quem os irá representar caso tenham problemas de saúde no futuro e estejam na impossibilidade de expressar a sua vontade nessa altura.

Este já é um instrumento legal amplamente utilizado em França. A proteção é futura porque se refere apenas ao futuro, caso a pessoa não se encontre em estado físico ou mental para realizar os atos necessários para garantir a sua proteção.

Juventude Ecologista quer saúde mental como prioridade política

O nível de enquadramento das doenças mentais não está adaptado à realidade no Luxemburgo. Quem o diz é a Juventude Ecologista (Déi Jonk Gréng, na denominação em luxemburguês) para quem a saúde mental tem de se tornar uma “prioridade política”, até porque, defende, a pandemia prejudicou o sentimento de bem-estar, aumentando os distúrbios de ansiedade nos mais novos.

Segundo os jovens ecologistas, a saúde mental não tem sido uma prioridade política nos últimos anos, lembrando que foram necessários cinco anos para tomar uma decisão sobre a comparticipação das consultas de psicologia pela Caixa Nacional da Saúde (CNS).

Uma das propostas da secção juvenil do partido Os Verdes (Déi Gréng, em luxemburguês) passa pelo reforço da prevenção e da sensibilização nas escolas, introduzindo uma consulta obrigatória de psicologia. Para a população em geral, os ecologistas defendem um melhor equilíbrio entre vida profissional e privada. Sem esquecer a luta contra a precariedade, apoiando mais as famílias com rendimentos baixos. Medidas que ajudariam, no seu entender, a reduzir a pressão do dia a dia para uma melhor proteção da saúde mental no país.

Luxemburgo é um dos países da UE onde as pessoas se reformam mais cedo

Apesar de a idade legal para pedir a reforma no Grão-Ducado se situar nos 65 anos, muitos dos residentes acabam por solicitá-la bem mais cedo.

De acordo com os últimos dados da Comissão Europeia (2019), os residentes do Luxemburgo estão entre os que se reformam mais cedo na União Europeia (UE) com 60,2 anos em média, embora a idade legal para pedir a reforma seja os 65 anos.

Penúria de alojamentos no Grão-Ducado. Situação não deverá melhorar

Cerca de quatro mil casas são construídas anualmente no Luxemburgo pelas mãos do setor privado. Esta é a norma que vai ser drasticamente alterada, já que este ano deverá ficar marcado pela redução do número de habitações construídas. Menos mil do que em 2022. E para 2024, tudo aponta que se construam apenas metade das habitações do ano passado.

As previsões pessimistas são avançadas pelo presidente da Câmara Imobiliária, Jean-Paul Scheuren, que em declarações à RTL diz que quando há falta de alojamentos para a venda, a pressão aumenta também no setor arrendatário. A falta de previsibilidade dos preços faz com que os promotores não avancem com os projetos de construção ou até cancelem os projetos existentes.

Relativamente aos preços das habitações, Jean-Paul Scheuren explica que apesar de haver menos pessoas a comprar um bem imobiliário, muitas das vezes porque não conseguem crédito, os preços continuaram a aumentar no último trimestre de 2022.

Preços das casas aumentaram 140% em mais de dez anos no Grão-Ducado

Os preços das casas na União Europeia (UE) aumentaram 49% entre 2010 e o terceiro trimestre de 2022, com o Luxemburgo a ocupar o terceiro lugar do pódio de países que registaram os maiores aumentos neste período. No Grão-Ducado o aumento foi de 140%.

A informação consta do novo relatório do Eurostat sobre os preços das casas e das rendas na UE, a que o jornal Contacto teve acesso, que dá conta de uma tendência crescente nos preços das casas desde o primeiro trimestre de 2015, um aumento "mais rápido" em relação às rendas.

UE. Luxemburgo com a maior queda de vendas a retalho em novembro

O Luxemburgo foi o Estado-membro que registou a maior queda no volume do comércio a retalho no passado mês de novembro, com -2%.

Segundo os dados do Eurostat, esta diminuição foi ainda maior do que os -1,7% do mês precedente de outubro de 2022, mas menor do que os -3% registados em novembro de 2021.

No outro extremo, o maior aumento mensal nas vendas a retalho foi registado em Espanha, com 3,6%. Na Zona Euro, o crescimento médio mensal foi de 0,8% e na União Europeia a média foi de 0,9%. Em comparação com o mesmo mês em 2021, as vendas diminuíram 2,8% na zona euro e 2,4% na UE.

Agricultura no Luxemburgo. Um setor sob pressão

O setor agrícola resistiu bem à crise em 2022, mas as previsões para este ano são menos animadoras.

A guerra na Ucrânia e os aumentos dos preços da energia e de algumas matérias-primas marcaram 2022. No entanto, os agricultores conseguiram manter o barco graças ao aumento do preço do leite ou ainda a uma boa gestão dos stocks existentes de rações para os animais. O Serviço de Economia Rural, do Ministério da Agricultura, prevê um aumento dos resultados de exploração de 67%.

Mas a viticultura sofreu uma diminuição na quantidade de produção devido à seca prolongada nos meses de verão. Se o resultado global para 2022 é positivo, o ministro da Agricultura, Claude Haagen alerta para uma situação volátil e frágil, sublinhando que o setor continua sob pressão face ao aumento constante dos preços da energia e da alimentação para os animais.

O ministro relembra ainda que o setor da agricultura está dependente das alterações geopolíticas e climáticas. O Ministério da Agricultura baseia estas conclusões nos resultados de 521 explorações agrícolas do país.

Autarquia da capital oferece 19 geradores à cidade de Kiev

A Cidade do Luxemburgo ofereceu 19 geradores de eletricidade à cidade de Kiev, capital da Ucrânia. A burgomestre, Lydie Polfer, e o colégio de vereadores fizeram a entrega, na presença do cônsul honorário da Ucrânia, Claude Radoux, que vai enviar os donativos até ao destino.

Os responsáveis da comuna referem numa nota de imprensa que esta doação tem como objetivo "encorajar o povo ucraniano nestes tempos difíceis, ajudando a aliviar a grave situação energética na Ucrânia".

Espera-se que os geradores possam garantir o funcionamento adequado de infraestruturas críticas, como hospitais, na falta de eletricidade, durante os ataques russos.

Zelensky diz que “não haverá III Guerra Mundial” em discurso nos Globos de Ouro

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse esta madrugada que “não haverá III Guerra Mundial”, num discurso remoto durante a cerimónia dos Globos de Ouro, que decorreu em Los Angeles.

Zelensky sublinhou o apoio do mundo à causa ucraniana e pediu a sua continuação. O chefe de Estado falou ainda da necessidade de continuar a luta “pelo direito das novas gerações de conhecerem a guerra apenas através dos filmes”.

Mais de dez meses depois do início do conflito, Zelensky continua a manter os holofotes mediáticos sobre a Ucrânia, tendo ido ao congresso norte-americano em dezembro e recebido o compromisso da Casa Branca, na última semana, de um novo pacote de 3,75 mil milhões de dólares (3,49 milhões de euros) em ajuda militar para o país e aliados adjacentes da NATO.

