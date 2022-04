Cerca de 90% das famílias mostraram preferência por uma escola internacional.

Atualidade em síntese 19 ABR 2021

Crianças refugiadas da Ucrânia iniciaram hoje as aulas no Luxemburgo

Entre 400 a 500 crianças e jovens refugiados da Ucrânia iniciaram esta terça-feira o seu primeiro dia de escola no Luxemburgo.



Segundo o ministro da Educação, Claude Meisch, esta manhã à RTL, estes alunos da Ucrânia nem sequer representam metade das crianças refugiadas em idade de obrigação escolar que se encontram no Grão-Ducado. Atualmente há cerca de 1.200 alunos que chegaram nas últimas semana ao país, fugindo da guerra na Ucrânia.

O responsável pela pasta do ensino acrescentou que esta escolarização é um grande desafio para o sistema de Educação do país, mas que o Luxemburgo vai conseguir superar as dificuldades.

Antes das férias da Páscoa, o Primeiro Conselheiro do Ministério da Educação, Pierre Reding, explicou que as crianças do Ciclo 1 iriam frequentar o “sistema normal” do Luxemburgo, enquanto os outros alunos tinham a escolha entre uma escola luxemburguesa ou uma com o sistema internacional. Cerca de 90% das famílias mostraram preferência por uma escola internacional.

Note-se que há “mediadores interculturais” de língua ucraniana que ajudam as crianças na integração e compreensão.

Kiev e Moscovo sem acordo para corredores humanitários pelo terceiro dia consecutivo

A vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Verechtchuk, informou que Kiev e Moscovo não conseguiram chegar a acordo para a organização hoje de corredores humanitários para retirar civis, o que acontece pelo terceiro dia consecutivo.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou quase dois mil civis, segundo dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A guerra causou a fuga de mais de 11 milhões de pessoas, mais de cinco milhões das quais para os países vizinhos.

Ucrânia. EUA e aliados reúnem-se hoje para discutir nova ofensiva russa

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, participa hoje numa reunião, por videoconferência, “com os aliados e parceiros”, sobre a nova ofensiva russa no leste da Ucrânia.

Um responsável da Casa Branca disse à agência de notícias France-Press que o encontro irá abordar o "apoio contínuo à Ucrânia e os esforços para garantir que a Rússia seja responsabilizada" pela invasão.

A lista de participantes na reunião não foi divulgada.

As forças russas começaram na segunda-feira a ofensiva contra o leste da Ucrânia, intensificando os combates na região do Donbass, controlada em parte pelos separatistas pró-russos.

Centenas de pessoas manifestaram-se no Luxemburgo contra a invasão russa

Um apelo pela paz ecoou nas ruas da capital nesta segunda-feira de Páscoa, feriado nacional. Cerca de 250 a 300 pessoas, de acordo com uma estimativa das autoridades, responderam ao apelo da associação Friddensplattform e do sindicato OGBL, e juntaram-se no parque de estacionamento Glacis para protestar contra a invasão russa da Ucrânia.

A plataforma Fridden e a OGBL também utilizaram o evento para insistir no cumprimento dos objetivos de Paris e na eliminação das desigualdades sociais. A marcha da Páscoa foi realizada pacificamente, não havendo ocorrência de qualquer incidente.

Luxemburgo é o quarto país da UE com mais casos diários de covid-19

O Luxemburgo é o quarto país da União Europeia com mais novos casos diários de covid-19 por milhão de habitantes na última semana, segundo o site estatístico Our World in Data.



De acordo com os números atualizados, o Luxemburgo teve uma média de 1.270 novos casos diários por milhão de habitantes, acima da média europeia de 819 e da mundial, que está em 110.



Na União Europeia, o Chipre apresenta a média mais alta, com 1.920 novos casos por milhão de habitantes, seguido de França (1.850), Alemanha (1.340), Luxemburgo e Áustria (1.150). Portugal surge em sétimo lugar, com uma média de 995 novos casos diários por milhão de habitantes.

A partir desta terça-feira já não há mais testes covid-19 nas escolas

A partir de hoje (19 de abril), alunos e professores não vão precisar de fazer teste rápido de rastreio à covid-19 todas as semanas, como foi sendo exigido até ao início das férias escolares da Páscoa.

Com a mais recente lei covid que entrou em vigor a 11 de março, se houver um caso positivo numa turma, as crianças têm de fazer um autoteste por dia durante cinco dias. As crianças em contacto com um caso positivo também deixaram de ser colocadas em quarentena.

Somente os alunos testados positivos é que estão em isolamento durante 10 dias ou antes, se tiverem dois autotestes negativos realizados no espaço de 24 horas.

A exigência de máscara nas aulas já tinha sido levantada em fevereiro. No Luxemburgo, a obrigatoriedade da máscara só se aplica nos transportes públicos, hospitais e lares de idosos.

Luxemburgo. Se tem mais de 80 anos vai receber convite para a 4ª dose da vacina

O Ministério da Saúde vai começar, esta semana, a enviar convites a quem tem mais de 80 anos para receber a quarta dose da vacina contra a covid-19, ou seja, o segundo reforço vacinal.

Contudo, este reforço é destinado apenas estes idosos que já receberam a terceira dose há mais de quatro meses, indica a RTL, adiantando que serão cerca de 12 mil os residentes que irão ser contactados para agendarem esta quarta inoculação.

A população mais idosa tem sido um dos principais grupos de risco nesta pandemia da covid-19 e mesmo com os casos de infeção a baixar é importante que estes idosos mantenham a imunização.

A medida é também justificada perante a possibilidade de uma nova vaga de infeções no próximo outono, como já realçaram os responsáveis da saúde no Grão-Ducado.

Alimentos estão 4% mais caros do que em março do ano passado

Em março, os alimentos custaram, em média, mais 4% do que no ano passado, na mesma altura. Segundo o Statec, desde a pandemia os mercados ficaram extremamente desregulados.

O organismo envia mensalmente sete investigadores de preços a diferentes supermercados do país, que anotam os preços dos produtos. Com base nesses valores, os preços podem ser comparados com meses ou anos anteriores, de acordo com a RTL.

De facto, o Statec afirma que, por exemplo, o preço do peixe e marisco aumentou 9% em 12 meses. Café, chá e cacau aumentaram cerca de 6,8% e na categoria de gorduras e óleos o preço aumentou quase 6,2%.

A carne fresca também aumentou 5,6% em apenas um ano. As razões para o aumento do custo dos alimentos incluem os custos de energia mais elevados.

A guerra na Ucrânia ainda não teve um papel tão significativo no setor, mas as suas consequências podem afetar o preço dos óleos de cozinha dentro de alguns meses, assim como o preço dos grãos em geral. Estes também compõem a base dos alimentos de origem animal, o que afetaria o preço dos produtos de origem animal.

Três novos radares de semáforo instalados em Hollerich

Os três novos radares-semáforo já estão instalados na movimentada zona de Hollerich, na capital.

Tal como o primeiro radar-semáforo do país, que está a funcionar na Place d’Étoile desde julho de 2021, os novos radares possuem uma ligação direta ao semáforo, fotografando todas as viaturas que não respeitem o sinal vermelho e excedam o limite de velocidade. Os respetivos condutores são depois multados.

Os três novos aparelhos foram instalados na route d’Esch, no boulevard Charles Marx e no boulevard Pierre Dupong, junto à à auto-estrada A4. Ainda não há data para o início da fase de testes.

Já o radar-semáforo da Place d’Étoile emitiu 1.058 multas no primeiro mês de funcionamento.

Mulher encontrada morta em restaurante em Kirchberg pode ter sido assassinada durante assalto

A mulher encontrada morta na cave de uma pizzaria, na avenida J.F. Kennedy, em Kirschberg, no domingo de Páscoa, poderá ter sido assassinada durante um assalto.

O jornal italiano Corriere Della Sera avança que, de acordo com as primeiras informações que veiculadas pela família da mulher e por conhecidos próximos, ela terá sido vítima de um roubo que terminou numa agressão fatal.

Contudo, a confirmação da causa da morte só será apurada após a realização da autópsia, ordenada pelas autoridades judiciais luxemburguesas e realizada esta terça-feira.

O exame ao cadáver da mulher será um dos principais elementos da investigação e da reconstrução dos acontecimentos.

Os peritos vão também analisar das imagens captadas pelas câmaras de vigilância, noticia a televisão estatal italiana, RAI.

No domingo, um comunicado publicado no site oficial da Justiça luxemburguesa, dava conta de que "a intervenção de terceiros não pode ser excluída".

A vítima, de 46 anos, tinha deixado a Itália há alguns anos para trabalhar na capital do Luxemburgo, na pizzaria onde este domingo o seu corpo foi descoberto.

O último relatório apresentado pela polícia luxemburguesa, no início deste mês, revelou que os roubos violentos aumentaram no país em 2021. Só no último ano foram registados 505 roubos violentos, um crescimento de 16% face a 2020, incluindo 19 assaltos à mão armada, sobretudo em estações de serviço.



Emergência. Avioneta aterra num campo no norte do Luxemburgo

Uma avioneta fez um pouso de emergência num campo perto de Boulaide, no norte do Luxemburgo.

A polícia refere num comunicado que este incidente ocorreu esta segunda-feira, por volta das 12h50, devido a um problema no motor.

Depois de contactada pelas autoridades aeroportuárias, as equipas de emergência dirigiram-se ao local e encontraram o aparelho num campo entre Misärsbréck e Boulaide.

A polícia refere que o piloto era o único ocupante e que conseguiu aterrar em segurança, sem ferimentos.

