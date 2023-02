4.500 pessoas já assinaram a petição de Carla Carvalho, que reivindica turmas mais pequenas para um ensino de maior qualidade.

Ensino fundamental

Menos alunos e mais educadores por turma. Petição de portuguesa chega às 4.500 assinaturas

Carla Carvalho tem 37 anos, dois filhos e lidera uma ‘maison relais’ no Luxemburgo. Trabalha no setor do ensino há 16 anos. Defende que o sistema tem de mudar e passar a encarar a criança como uma “pessoa com necessidades”. Concretamente, a portuguesa pede que as turmas do ensino fundamental sejam limitadas a 16 alunos – atualmente podem chegar aos 23 – e que o cliclo 1 tenha um professor e um educador em cada sala de aula.

Ouvida pela Rádio Latina, Carla Carvalho explica que não se trata apenas de dar mais apoio a crianças com problemas de aprendizagem, mas sim de tentar dar a atenção necessária a todas. Do défice de atenção a dificuldades linguísticas, passando pela timidez ou até dificuldade em fazer amigos. Nenhuma criança é igual e cada uma tem necessidades e características que exigem atenção.

Um professor e um educador por turma no ciclo 1

Carla Carvalho considera que numa turma de 20 alunos é impossível um professor, sozinho, ocupar-se de cada um dos alunos. É por isso que uma das suas reivindicações é que cada turma do ciclo 1 tenha um professor e um educador.

A portuguesa considera que disponibilizar dois profissionais por turma seria uma forma de prevenir eventuais problemas. Em causa, neste nível de ensino, estão alunos dos quatro aos seis anos. “As disparidades existentes entre estas faixas etárias não permitem que um único professor tenha em conta as necessidades individuais e específicas relacionadas com a primeira infância”, frisa. Para Carla Carvalho, o ciclo 1 é o momento ideal para promover determinadas aprendizagens: línguas, motrocidade fina, autonomia e concentração.

Questionada sobre o que a levou a lançar esta petição, a portuguesa ressalva que ao longo dos 16 anos de carreira no setor percebeu que as crianças passam cada vez mais tempo na creche ou escola. “A família já não é a única referência primária de socialização”, alerta. Carla Carvalho lembra que as crianças não sabem verbalizar aquilo que precisam e é por isso que temos de estar atentos.

Sobre o facto de algumas classificações distinguirem o Luxemburgo como um dos países europeus com as turmas mais pequenas, Carla Carvalho considera que estas comparações são pouco úteis porque as realidades de cada país são muito distintas.

A petição de Carla Carvalho foi assinada por XXXX pessoas, o que significa que o tema será debatido no Parlamento. A data não é ainda conhecida.

Artigo: Diana Alves | Foto: Marcel Kusch/dpa