É um número que se tem mantido estável ao longo do tempo. Em média as crianças em idade de escolaridade obrigatória passam 15 horas por semana em estruturas de acolhimento extracurricular, como as chamadas ‘maisons relais’, segundo dados revelados à Rádio Latina pelo Ministério da Educação.

Radio Latina 2 min.

Crianças passam em média 15 horas por semana nas ‘maisons relais’

É um número que se tem mantido estável ao longo do tempo. Em média as crianças em idade de escolaridade obrigatória passam 15 horas por semana em estruturas de acolhimento extracurricular, como as chamadas ‘maisons relais’, segundo dados revelados à Rádio Latina pelo Ministério da Educação.

Questionado sobre a taxa de crianças escolarizadas que frequentam aquelas estruturas, o ministério indica que, em janeiro, 57% das crianças dos cinco aos 12 anos beneficiavam do cheque-serviço, uma medida que dá aos pais a possibilidade de usufruírem de tarifas mais baixas nas creches, ‘maisons relais’, mini-creches, ‘foyers’ e assistentes parentais, desde que a estrutura em causa seja reconhecida pelo Ministério da Educação. Para isso, tem de preencher uma série de requisitos. O montante da ajuda é calculado consoante critérios como o rendimento da família, número de filhos ou horas passadas nas estruturas.



“Trabalhamos 40 horas. Só estamos juntos à noite e ao fim de semana” Manuela Barilozzi gostaria de ter mais tempo com os filhos, mas o custo de vida no Luxemburgo não lho permite. Reivindica um subsídio público que dê aos pais a possibilidade de trabalharem menos. E vai ao Parlamento dizer isso mesmo.

Sobre o debate em torno da eventual criação de um subsídio para os pais, para que estes possam trabalhar menos e estar mais com os filhos, diminuindo assim o tempo que as crianças são obrigadas a passar em creches e ‘maisons relais’, o ministro de Claude Meisch escusa-se a comentar, indicando apenas que as políticas sobre o apoio financeiro às famílias não são da sua competência, remetendo assim uma resposta para o Ministério da Família e da Integração.

Acolhimento extracurricular vai custar mais de 620 milhões ao Estado este ano

Por outro lado, frisa que a decisão de colocar as crianças em estruturas de acolhimento cabe aos pais, acrescentando que a missão do Ministério da Educação é “assegurar que as crianças que as frequentam possam beneficiar de uma oferta de qualidade que contribua para o seu desenvolvimento”. A tutela destaca a reforma de 2016 da licença parental que, no seu entender, permitiu aos pais gerir o tempo de trabalho de forma mais flexível e dedicar mais tempo aos filhos.

Petição alerta para situação de pais imigrantes. “Não têm a quem recorrer” Luc Martiny é educador e pai de família. Acredita que o investimento do Estado não está a ser bem canalizado e defende uma mudança de paradigma em matéria de educação.

Duas petições recentes, assinadas por milhares de pessoas, reivindicam que o Governo crie um subsídio que dê aos pais a possibilidade de trabalharem menos horas por semana para poderem ter mais tempo para a família. Uma das iniciativas reivindica mesmo que o dinheiro que é investido no desenvolvimento de estruturas de acolhimento fora do horário escolar seja antes alocado aos pais para que sejam eles a “assumir o controlo da educação dos filhos”.

Para o ano de 2023, o orçamento do Estado consagra 621,7 milhões de euros ao acolhimento extracurricular das crianças até aos 12 anos de idade.

Artigo: Diana Alves | Foto: Shutterstock