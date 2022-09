As medidas atualmente em vigor nas escolas são as mesmas do que para o resto da população.

Escolas

Crianças com ‘covid’? Recorde o que fazer

Os casos de covid-19 têm aumentado nos últimos dias. Só na terça-feira, o Ministério da Saúde deu conta de 481 novos casos, sendo que 11 pessoas estão atualmente hospitalizadas. À imagem do que acontece na população em geral, também na população escolar tem havido casos de infeção.

A Rádio Latina contactou o Ministério da Educação para confirmar as medidas atualmente em vigor nas escolas e que devem ser respeitadas, caso uma criança em idade escolar acuse um teste positivo.

O ministério relembra que as medidas atualmente em vigor nas escolas são as mesmas do que para o resto da população. Ou seja, as crianças que testam positivo têm de ficar em isolamento durante 7 dias, sendo que o pessoal docente tem de ser informado da infeção.

O isolamento de 7 dias pode, contudo, ser interrompido, caso a pessoa infetada faça dois autotestes de antigénio que acusam negativo. Os dois testes têm de ser feitos num intervalo de 24 horas.

Caso uma criança tenha contacto direto com um infetado, também já não precisa de se colocar em quarentena. A medida foi abolida em fevereiro deste ano.

Todas estas medidas são válidas para pessoas vacinadas como para as não vacinadas.