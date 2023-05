Segundo Claude Meisch, o recurso aos assistentes parentais poderá ser uma solução para algumas famílias.

Creches com horários incompatíveis? Ministro sugere assistentes parentais

Segundo Claude Meisch, o recurso aos assistentes parentais poderá ser uma solução para algumas famílias.

É uma sugestão do ministro da Educação. Os pais que têm horários incompatíveis com os horários de funcionamento das creches podem sempre recorrer a um assistente parental.



A pista foi avançada por Claude Meisch no Parlamento, durante uma reunião com os deputados da comissão do ensino, na qual um dos parlamentares levantou a questão sobre as opções dos pais que trabalham por turnos, por exemplo.

Mais tempo em família. O que dizem os nossos filhos? Desta vez, antes do Linha Aberta, não saímos à rua. Ouvimos os nossos próprios filhos. Eles também querem mais tempo em família, mas compreendem que precisemos de trabalhar.

Ainda recentemente, numa entrevista à Rádio Latina, Manuela Barilozzi, autora de uma petição que pede um subsídio para que os pais possam trabalhar menos horas, e dedicar esse tempo aos filhos, destacou a situação de famílias que não conseguem recorrer às estruturas de acolhimento de crianças por causa, precisamente, dos horários.

Atividade dos assistentes parentais vai ser reformada

Sobre os assistentes parentais, o governante frisou que o Governo quer facilitar o trabalhos destes profissionais. Em março, o Ministério da Educação divulgou alguns dos detalhes do ante-projeto de lei sobre a matéria. Entre as medidas está a atribuição de um subsídio único de 3.000 euros para que os assistentes profissionais possam adquirira “mobiliário e material necessário ao exercício da atividade”. A ajuda destina-se apenas aos prestadores do cheque-serviço.

A atividade de assistente parental é reconhecida como profissão independente desde o final de 2017. Destina-se ao acolhimento de crianças até aos 12 anos de idade no domicílio do profissional.

Artigo: Diana Alves | Foto: Unsplash