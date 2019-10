Este prato típico galego é muito semelhante ao cozido à portuguesa.

Cozido da Galiza banido do Instagram por ter imagens de "violência gráfica"

O que parecia ser mais um almoço típico de domingo transformou-se num caso de censura por parte do Instagram.

A rede social mais famosa do mundo decidiu censurar as imagens do cozido Galego (prato típico semelhante ao cozido à portuguesa) de Richard Barreira por este conter "violência gráfica - linguagem que incita ao ódio, violência e bullying -, nudez e atividade sexual".

O cozinheiro não escondeu a sua indignação. "É um cozido!".

"Meu deus, como isto está. Embora pareça mentira, os censores do Instagram removeram a publicação de hoje por violar as regras da sua comunidade que incluem: "Violência gráfica -Linguagem que incita ao assédio, à violência e ao bullying". SÃO FOTOS DE UM COZIDO! (...) espero que o @culturagalegunta @turismodegalicia @galicia_mola @galiciacalidade tome medidas contra este ultraje à nossa cultura gastronómica!"

Após a revolta pública contra a censura das imagens, o Instagram permitiu que as fotografias fossem novamente publicadas.

Ana Patrícia Cardoso