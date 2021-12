E não é no âmbito da lei covid.

Atualidade em síntese 30 DEZ 2021

Covid-19. Vacinação já é obrigatória num dos serviços do Estado luxemburguês

O Governo pondera recorrer à obrigatoriedade da vacinação para combater a pandemia da covid-19. A ministra da Justiça, Sam Tanson, está a trabalhar num projeto de lei com esse intuito e uma decisão deverá ser tomada até meados de janeiro



Mas na verdade, a vacinação ‘anticovid’ já é imposta e vai até ser alargada dentro de dias num dos serviços do Estado do Luxemburgo: o Exército. É o que revela o ministro da Defesa, François Bausch, numa resposta parlamentar ao deputado do Partido Pirata, Marc Georgen.

Atualmente, os soldados que fazem parte da “Unidade de Disponibilidade Operacional” já têm de ter esquema vacinal completo contra a ‘covid’ e, a partir do dia 1 de janeiro de 2022, quem quiser envergar por uma carreira nas forças armadas luxemburguesas também terá de ter vacinação completa.

Assim, os novos recrutas e todos os que pretendam iniciar uma carreira militar no Exército do Luxemburgo têm de ter esquema vacinal completo. Segundo Bausch, trata-se de uma questão de segurança interna, mas também uma forma de proteger a população, uma vez que o Exército participa cada vez mais em missões específicas relacionadas com a crise sanitária.

Os candidatos ao Exército que estão recuperados da doença, mas não estão vacinados, também não serão aceites.

O governante explica que a decisão tem como base legal a “lei alterada de 16 de abril de 1979, que tem como objetivo a disciplina na Força Pública”.

Questionado sobre se tenciona alargar esta medida a outros setores ou departamentos do Estado que não têm o regime especial do Exército, Bausch responde que “atualmente não está planeado alargar esta medida a outras administrações”.

Xavier Bettel quer consultar Parlamento para obrigatoriedade da vacinação

O Governo quer avançar o mais rapidamente possível com a vacinação obrigatória contra a covid-19. Depois de o país ter superado ontem, pela primeira vez, desde o início da pandemia, mil novas infeções num só dia, o primeiro-ministro pede ao Parlamento para marcar um debate consultivo com caráter de urgência sobre a vacinação obrigatória.

Xavier Bettel sugere que o debate parlamentar ocorra num dos plenários previstos para a próxima semana.

A ministra da Justiça, Sam Tanson, está a trabalhar num projeto de lei que deverá estar pronto para a sessão parlamentar.

Não se sabe ainda se o Governo quer tornar a vacinação obrigatória para toda a população ou apenas restringi-la a setores de atividades.

A França e a Alemanha já imposeram a vacinação obrigatória de profissionais de saúde. A Bélgica pondera a vacina obrigatória para toda a população.

No Luxemburgo, na semana passada, 29 dos 47 doentes com covid hospitalizados em enfermaria não estavam vacinados. Já 18 tinham esquema vacinal completo. Nas unidades de cuidados intensivos, 13 dos 19 internados não estavam vacinados.

Igualmente na semana passada, seis mil pessoas estavam em isolamento, ou seja tinham covid, e outras 3.210 cumpriam quarentena. O Governo quer evitar a paralisação do país devido a isolamentos e quarentenas, temendo a penúria de profissionais de saúde ou da proteção civil.

Certo é que os especialistas previam que a variante Omicron levasse aos mil casos diários de novas infeções em fevereiro e que esse número já foi ultrapassado ontem.

Casos de bronquiolites em alta nas crianças do Luxemburgo

Aumentam os casos de bronquiolites em bebés. A única clínica pediátrica do país, a Kannerklinik do Centro Hospitalar do Luxemburgo, tem quase todas as suas 35 camas ocupadas em permanência.

Segundo a rádio pública 100,7, os pediatras temem uma subida exponencial de bronquiolites nos mais novos devido à variante Ómicron do SARS-CoV-2.

Por essa razão, os responsáveis da clínica pediátrica encomendaram oito camas suplementares que devem reforçar a capacidade de internamento já em janeiro.

Regresso às aulas. Máscara não é obrigatória no recreio

Os alunos do Luxemburgo regressam às aulas na próxima segunda-feira, após duas semanas de férias de Natal. A retoma do ano letivo é marcada por um outro regresso: o uso obrigatório da máscara.

Alunos, professores e o corpo não docente têm de usar máscara de proteção individual no interior dos estabelecimentos escolares. Mas no receio a máscara não será obrigatória. É o que estipula a lei covid aplicada desde 25 de dezembro e que caduca a 28 de fevereiro.

A obrigatoriedade do uso da máscara abrange os alunos de todo o sistema de ensino nacional, a partir do segundo ciclo do fundamental, ou seja, as crianças com seis anos e mais. A medida abrange também o ensino privado e os ateliers de tempos livres, as chamadas ‘maisons relais’.

Mais de mil casos de covid num só dia no Grão-Ducado

O mundo continua a bater recordes de contaminações com o vírus da covid-19. O Luxemburgo deixou de ser exceção. O país registou esta quarta-feira um novo máximo diário de casos: 1.053. Nunca tinha sido registado um número tão elevado de contaminações num só dia no Grão-Ducado.

Os mais de mil casos foram detetados em cerca de 4.500 testes realizados. O que faz disparar a taxa de positividade dos testes de diagnóstico para 23,43%.

A covid-19 está associada a mais uma morte. Sobe para 911 o número total de óbitos desde o início da pandemia.

Nos hospitais, a situação permanece estável. Há atualmente 66 doentes covid internados. Desses, 19 estão nos cuidados intensivos.

Um pouco por todo o mundo, os países registam recordes diários de novos casos. É o caso na França (208 mil novos casos), Reino Unido (183 mil), Espanha (101 mil), Portugal (26.800), Dinamarca (23 mil) ou Estados Unidos da América (265 mil).

OMS fala em “tsunami de casos”

A Organização Mundial da Saúde alerta para um "tsunami de casos" de infeção com o coronavírus que causa a covid-19 devido à circulação em simultâneo das variantes Delta e Ómicron, a mais transmissível.

As infeções com a variante Ómicron atingiram "números recorde", colocando sob "pressão sistemas de saúde".

Para a OMS é preciso continuar com as campanhas de vacinação, priorizando as pessoas mais vulneráveis que ainda não estão vacinadas, e com as medidas de saúde pública, para evitar o colapso dos sistemas e se possam "manter abertas as sociedades".

Governo Bettel. Novos três ministros tomam posse no dia 5 de janeiro

Os três novos ministros do Governo liderado por Xavier Bettel vão tomar posse no dia 5 de janeiro, anunciou o Palácio grão-ducal.

O juramento de posse ao Grão-Duque vai ser feito a partir das 11h desse dia, no Palácio grão-ducal, na presença do primeiro-ministro.

A antiga Marechal da Corte, Yuriko Backes, será empossada como ministra das Finanças. Claude Haagen vai tomar posse como ministro da Segurança Social e ministro da Agricultura, Viticultura e Desenvolvimento Rural. Já Georges Engel será empossado como ministro do Trabalho, Emprego e Economia Social e Solidária, e ainda como ministro do Desporto.

Antes deste momento, às 10h, o Grão-Duque vai receber em audiência os três membros demissionários do Governo. Cessam assim funções o vice-primeiro-ministro e ministro do Trabalho, Dan Kersch, o ministro da Segurança Social, Romain Schneider, e o ministro das Finanças, Pierre Gramegna.

