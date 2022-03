A situação levou à proibição de visitas aos pacientes, como também ao encerramento do serviço de reeducação.

Covid-19. Surto de infeções no hospital de geriatria de Steinfort

Dezoito dos 40 pacientes que se encontram atualmente no hospital de geriatria de Steinfort estão infetados com covid-19 e encontram-se em isolamento. Uma informação avançada pela RTL e confirmada entretanto pela direção do estabelecimento.

A situação levou à proibição de visitas aos pacientes, como também ao encerramento do serviço de reeducação. No entanto, os pacientes continuam a receber os seus tratamentos, individualmente, nos seus quartos.

Ainda não foi possível apurar a forma como o vírus se espalhou tão massivamente no hospital. Pacientes e pessoal estão a ser testados diariamente e a direção espera que o pico de infeções já tenha sido alcançado.

O hospital de geriatria de Steinfort dispõe de 40 camas e é especializado no cuidado dos doentes idosos, sendo que a média de dias de estadia é de 30 dias.

Covid-19. Centros de testagem do Exército acolheram 27 mil pessoas

Cerca de 27 mil pessoas fizeram marcação num dos cinco centros de testagem à covid-19 geridos pelo Exército luxemburguês. Um número avançado pelo ministro da Defesa, François Bausch ao deputado Marc Goergen, do partido Pirata.

Durante os meses de janeiro e fevereiro, estes centros estavam acessíveis para as pessoas que precisavam do CovidCheck para ir para o trabalho. Os testes certificados eram dirigidos a residentes e transfronteiriços que tinham recebido uma dose do fármaco anti-covid.

Ao todo foram 200 militares que estiveram operacionais no terreno, sendo que foi pelo centro de testagem de Raemerich que mais pessoas passaram.

Segundo o ministro da Defesa, esta missão afetou certos setores do Exército, nomeadamente a música militar que teve de cancelar a sua participação na Expo de Dubai.

Estes testes gratuitos custaram ao Estado à volta de 80 mil euros.

Luxemburgo em alerta por causa da poluição atmosférica

O alerta é da Administração do Ambiente. O tempo ensolarado e seco, com temperaturas a rondar os 20°C durante o fim-de-semana, potencia a circulação das partículas finas na atmosfera.

A administração alerta que esta sexta-feira deverá ser ultrapassado o limite dos 50 microgramas por metro cúbico de ar em todo o país, sendo que para sábado prevê-se uma ligeira diminuição.

As chamadas partículas finas são normalmente originadas pelos gazes de escape ou por atividades das indústrias. A sua dispersão torna-se mais difícil quando o tempo está ensolarado e pouco ventoso, como estes dias.

A Administração do Ambiente aconselha as populações vulneráveis e sensíveis – como as que sofrem de doenças cardio-vasculares, insuficiência cardíaca ou respiratória, pessoas asmáticas e imunodeprimidas – a ter alguns cuidados e evitar as saídas ou atividade física prolongada ao ar livre.

Estas partículas constituem um perigo para a saúde pública quando se infiltram nos pulmões, podendo provocar dificuldades e doenças respiratórias, afetar o sistema circulatório, nervoso, cardiovascular e imunitário.

Além destes cuidados, os cidadãos devem privilegiar a utilização de transportes públicos e a partilha de carro, respeitar os regulamentos relativos ao aquecimento e evitar fazer lareiras. É também proibido queimar lixo a céu aberto, uma vez que esta combustão está na origem de partículas finas.

Estados Unidos vão exportar mais 15 mil milhões de Gás para a UE

Os Estados Unidos comprometeram-se hoje a fornecer à União Europeia (UE) mais 15 mil milhões de metros cúbicos de gás natural liquefeito, anunciou hoje o Presidente norte-americano, Joe Biden, em Bruxelas.

A UE importa 90% do gás que consome, sendo a Rússia responsável por cerca de 45% dessas importações, em níveis variáveis entre os Estados-membros.

Ucrânia: Bombardeamento do teatro de Mariupol terá feito 300 mortos

Cerca de 300 pessoas terão morrido no teatro de Mariupol, bombardeado pela força aérea russa a 16 de março, quando centenas de pessoas estavam ali abrigadas, anunciaram hoje as autoridades locais.

A câmara municipal de Mariupol esclareceu na rede social de mensagens Telegram que os números são baseados em depoimentos de testemunhas.

Na altura, o parlamento da Ucrânia tinha dito que o teatro tinha ficado reduzido a escombros e desconhecia se havia sobreviventes.

O vice-presidente da câmara de Mariupol, Serhiy Orlov, indicou, então, que no teatro estavam abrigadas entre 1.000 a 1.200 pessoas.

Capital com mais uma manifestação, este sábado, contra a guerra

A associação LUKraine volta a organizar este sábado (26) mais uma manifestação contra a guerra na Ucrânia, sob o mote "Stop Russia - Stop War" (Parem a Rússia - Parem a Guerra).

A organização refere apenas que a concentração está marcada para as 14h, na praça Clairefontaine, na Cidade do Luxemburgo.

Esta é a terceira manifestação do género organizada na capital. Na manifestação anterior, no passado sábado, cerca de 1.000 pessoas exigiram o fim da guerra na Ucrânia.

Câmara dos Deputados evacuada esta manhã devido a pacote suspeito

A Câmara dos Deputados do Luxemburgo foi evacuada na manhã desta sexta-feira devido a um pacote suspeito. A polícia estabeleceu um perímetro de segurança no local e evacuou também os edifícios adjacentes.

Segundo a assessoria do Parlamento, as equipas de segurança intercetaram um pacote suspeito dirigido ao presidente da Câmara de Deputados, Fernand Etgen, por volta das 10 horas desta sexta-feira.

Segundo uma nota de imprensa, o Parlamento garante que a situação "está sob controlo".

O presidente da Câmara dos Deputados testou na quinta-feira positivo à covid-19 e está em isolamento em casa, exercendo as suas funções em teletrabalho.

Habitação. Governo vai aumentar ajuda financeira ao arrendamento

O ministro da Habitação, Henri Kox, apresentou dois projetos de lei que vão substituir a atual legislação sobre ajuda financeira à habitação.

O Ministério da Habitação refere numa nota de imprensa que o subsídio de arrendamento vai ser aumentado para os inquilinos do mercado privado e a ajuda individual será disponibilizada "de acordo com as necessidades do agregado familiar".

Os responsáveis garantem que, no futuro, a ajuda vai ser "mais generosa" e será alargada a mais pessoas.

Entre outras medidas, os proprietários com rendimentos mais modestos vão ter um suplemento até 40% referente ao subsídio 'Prime House', sobre renovação energética da habitação.

Fim de semana. Mais de cinco mil participantes na corrida contra o cancro

O Relais pour la Vie, tem lugar este fim de semana. A conhecida corrida contra o cancro conta este ano com cerca de 300 equipas e mais de 5.000 participantes, refere a Fundação Cancro.

Tal como nas edições anteriores, a corrida solidária deste ano vai também acontecer de forma virtual, um pouco por todo o país.

Os participantes são convidados a correr, caminhar ou pedalar à hora e no local que quiserem, entre 26 e 27 de março, desde que a equipa consiga acumular 24 horas.

O dinheiro recolhido através das inscrições ou dos dons vai servir para apoiar as atividades da Fundação Cancro.

Obras na A3 perturbam circulação no nó de Gasperich entre 25 e 28 de março

As obras na autoestrada A3 na zona de Gasperich vão condicionar o trânsito rodoviário nesta zona da capital entre hoje e segunda-feira.

Segundo a Administração das Pontes e Estradas, as obras vão acontecer entre a rotunda Gluck e o cruzamento de Hesperange. Os desvios à circulação vão durar entre as 21h desta sexta-feira (25 de março) e as 5h de segunda-feira (28 de março).

Assim não será possível aceder à A3 através da rotunda Gluck e o cruzamento de Hesperange. Também a saída para o cruzamento de Hesperange em direção à cidade do Luxemburgo estará encerrada.

Seleção luxemburguesa. Oito lusófonos convocados para amigáveis contra Irlanda do Norte e Bósnia

A seleção de futebol do Luxemburgo recebe esta sexta-feira, às 20h15, a Irlanda do Norte, para um jogo amigável, e visita a Bósnia-Herzegovina na terça-feira (29) para outro jogo de preparação.

Entre os convocados do selecionador Luc Holtz há oito jogadores lusófonos. Na defesa foram chamados Marvin Martins, Mica Pinto e Eric Veiga.

No meio-campo estarão na lista Leandro Barreiro, Christopher Martins e Diogo Pimentel, enquanto no ataque foram convocados Gerson Rodrigues e Yvandro Borges.

