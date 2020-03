Estar dentro de casa não significa deixar de se exercitar

Covid-19. Saiba como praticar exercício em casa e evitar o sedentarismo

Em tempo de isolamento social, é necessário que a gestão do bem-estar se mantenha. A inactividade física é um dos maiores factores de risco no desenvolvimento de doenças cardíacas e apesar de se estar dentro de casa, isso não significa que se tenha de estar inactivo fisicamente.

Graças ao poder da tecnologia e das redes sociais, hoje é possível aceder ao trabalho de diferentes profissionais especializados em variados tipos de exercício que podem facilitar-lhe a vida, mais especificamente na área da saúde.

Segundo a Fundação Portuguesa de Cardiologia, “algo muito importante do ponto de vista da prevenção das doenças cardiovasculares é praticar uma actividade física diária e regular de, pelo menos, 30 minutos, que pode ser distribuída em 3 períodos de 10 minutos ao longo do dia”.

Também a Organização Mundial de Saúde aconselha a que “todos os adultos saudáveis realizem 30 minutos diários de atividade física de intensidade pelo menos moderada, de atividades que promovam a aptidão cardiovascular e o reforço muscular”. A actividade física aconselhada implica movimento, força ou manutenção da postura corporal que se traduza num consumo de oxigénio.

Numa altura em que o primeiro-ministro, Xavier Bettel, insiste na necessidade de a população limitar as deslocações no exterior ao absolutamente necessário, uma vez que estamos numa fase fundamental para a contenção da pandemia da Covid-19, é fundamental encontrar alternativas que permitam a manutenção do bem estar físico e mental através da prática de desporto.



A prática de exercício também ajuda a aliviar o stress, a ansiedade e a carga emocional, daí que esta seja uma das recomedações da Ordem dos Psicólogos Portuguesa.





Cuidados a ter

Antes de mais, é preciso manter uma alimentação saudável e evitar atacar a comida para compensar momentos de maior ansiedade. Também é importante relembrar que não se deve permanecer sentado mais do que 30 minutos seguidos e beber água deve ser um hábito que pratica regularmente.

Aproveite momentos mortos como os dos intervalos televisivos e chamadas telefónicas para circular pela casa e fazer alongamentos. Um dos exercícios mais simples e completos descritos são os "push-ups", também conhecidos por "agachamentos". Uma forma eficaz de os praticar é sentar-se e levantar-se do sofá dez vezes seguidas, mas atenção à postura: manter as costas direitas deve ser um cuidado permanente.

Para a prática de exercício é fundamental criar um espaço seguro, afaste os móveis e os acessórios decorativos, não é necessário muito espaço para se manter activo. Embora nos ginásios muitas pessoas estejam habituadas a materiais específicos de treino, existem vários tipos de exercícios calisténicos, em que o corpo é o recurso principal.

As aplicações

PEAR Personal Fitness Coach

A aplicação PEAR Personal Fitness Coach funciona à base de treinos em formatp áudio. Sem recurso visual e sem as mãos, fornecendo aos usuários uma rica variedade de exercícios guiados para uma diferentes níveis e intensidades de condicionamento físico que se adaptam com base no seu desempenho. Pode conferir uma grande amplitude de oferta de pacotes de exercícios e treinadores. A aplicação funciona com vários rastreadores e dispositivos de condicionamento físico, permitindo acompanhar o seu desempenho e compartilhar métricas com outras aplicações de condicionamento físico.

A PEAR tem um nível gratuito de oferta com uma seleção limitada de exercícios, mas para poder ter acesso ilimitado à biblioteca de exercícios e recursos extras, aproximadamente 5,49€ ou uma anuidade de 36,66€ . Está disponível para iOS e Android.

Daily Yoga

Já ouviu falar em Ioga mas nunca teve a oportunidade de experimentar? A prática é original da Índia e conquistou o ocidente há poucas décadas. A aplicação Ioga Diária (Daily Yoga) está disponível para iOS e Android e oferece um curso de instrução um-a-um do facilitador profissional de Ioga, "ajudando-o a manejar rapidamente todas as “asanas” (posturas) básicas e a fortalecer o corpo, perdendo peso facilmente".

Nike Training Club

O Nike Training Club adota a abordagem de aplicações freemium, oferecendo uma vasta biblioteca de exercícios voltados para partes do corpo específicas ou objetivos de condicionamento físico, com exercícios de 15 a 45 minutos e intensidades variadas.

As coleções guiadas permitem que se concentre nos seus objetivos de condicionamento físico, com exercícios disponíveis para equipamentos completos ou leves ou cursos somente para trabalho de peso corporal. As recomendações personalizadas são baseadas nas suas escolhas de treino, pois os exercícios recomendados surgem a partir da sua atividade.

Uma opção premium oferece programas guiados de 4 a 6 semanas, orientação sobre nutrição e bem-estar e novos formatos de treino para usuários que procuram mais maneiras de entrar em forma.





Os Canais de Youtube

Home Fit Home

Os vídeos são falados em Português e há uma grande variedade de exercícios que se dedicam a alcançar “saúde e bem-estar”. Com o Home Fit Home a promessa é “aprender a treinar em casa e consegue alcançar o corpo dos seus sonhos!”

ACEfitness

Acreditam que o movimento desempenha um "grande papel na mudança da maré para doenças relacionadas à inatividade física" e, por isso, a missão do canal é movimentar as pessoas. Com uma "família de 70.000 profissionais certificados pela ACE", dizem-se comprometidos em mudar as comunidades para um estilo de vida mais saudável, apto e ativo.



Passion4Profession



O P4P pretende promover, através de seu conteúdo multimídia, "melhorias na condição física e o desenvolvimento de um estado de espírito positivo e vencedor, típico dos ambientes desportivos".

Dizem-se a maior comunidade de fitness do mundo, com mais de 2.500.000 utilizadores e está disponível em 21 idiomas.



Dicas do Salgueiro

É um canal de vídeos originais com dicas de Fitness e Nutrição. Desde o Treino Funcional ao Treino Estético, "tudo será abordado neste canal". O apresentador é Bruno Salgueiro, Duplo Profissional (stuntman) e Personal Trainer Certificado.



Yoqi Yoga and Qigong



Qigong é um termo de origem chinesa que se refere ao trabalho ou exercício de cultivo da energia. Estes exercícios têm a finalidade de estimular e promover uma melhor circulação de energia Qi no corpo. Este é um recurso on-line gratuito de YOQI yoga + qigong, que dá atenção "às rotinas de movimento projetadas para ajudar as pessoas a desenvolver as habilidades necessárias para se tornarem participantes ativos no estado de sua própria energia". Através deste canal poderá aprender a sentir e utilizar a "sua própria fonte de vitalidade, cura e poder sem esforço".



