Covid-19: Rock in Rio Lisboa adiado para 2021

Estava marcado para os dias 20, 21, 27 e 28 de junho deste ano, só vai acontecer em 2021.

Assim, a 9.ª edição do Rock in Rio Lisboa irá acontecer nos dias 19, 20, 26 e 27 de junho de 2021, no mesmo local, o Parque da Bela Vista, anunciou hoje a vice-presidente executiva do Rock in Rio, Roberta Medina, num vídeo partilhado nas páginas do festival nas redes sociais.

De acordo com Roberta Medina, foram estudados “vários cenários”, sendo que realizar a 9.ª edição em junho deste ano iria implicar “retomar as montagens da Cidade do Rock” numa altura que a organização acredita ainda não ser favorável.

A organização confirmou também, através de um comunicado de imprensa, que o festival vai também ocorrer em 2022. "Em 2022 estaremos de volta para a 10.ª edição, não deixando sequer espaço para a saudade e retomando a festa 'nos anos pares'", lê-se na nota.

Os bilhetes já adquiridos para a edição deste ano “manter-se-ão válidos para as novas datas, ficando os dias em aberto até confirmação do cartaz”.

A organização irá aguardar pelo levantamento do estado de emergência, para anunciar outras informações dirigidas aos portadores de bilhetes, assim como novidades relativas a cartaz.

O estado de emergência está em vigor em Portugal desde 19 de março, tendo sido renovado por novo período de 15 dias, até 17 de abril.

Para a edição deste ano do Rock in Rio Lisboa estavam confirmados, entre muitos outros, Foo Fighters, The National, The Black Eyed Peas, Post Malone, Duran Duran, Anitta, A-ha e Bush. Camila Cabello, que também estava entre as confirmações, já tinha anunciado o adiamento da digressão que iria trazê-la a Lisboa.

O Rock in Rio Lisboa realiza-se de dois em dois anos, desde 2004, no Parque da Bela Vista, onde é montada a ‘Cidade do Rock’.Segundo Roberta Medina, a 10.ª edição irá realizar-se em 2022, retomando os anos pares.

O Rock in Rio Lisboa não é o primeiro festival em Portugal a alterar as datas da edição deste ano devido às limitações para combate à pandemia da Covid-19.

A edição deste ano do Festival Músicas do Mundo (FMM), previsto entre 18 e 25 de julho, em Sines, distrito de Setúbal, foi cancelada.

