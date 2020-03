Maria Teresa de Bourbon-Parma tinha 82 anos e vivia em Paris.

Covid-19. Princesa espanhola morre infetada com coronavírus

A princesa Maria Teresa de Bourbon-Parma era prima distante do rei Felipe VI e estava em França quando o surto do coronavírus se intensificou.

Maria Teresa torna-se, assim, a primeira pessoa de uma casa real a morrer devido à covid-19, numa altura em que o príncipe Carlos, 71 anos, está a recuperar da infeção pelo vírus.

A informação foi avançada pelo irmão mais novo da princiesa, o príncipe Enrique de Bourbon-Parma.



A França registrou um total de 40.174 casos confirmados do vírus no domingo. São 2.599 casos a mais do que no sábado, marcando um aumento de 6,9%.





