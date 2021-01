O vice-primeiro-ministro e ministro do Desporto, Dan Kersch, vai anunciar esta manhã as novas medidas previstas para o setor desportivo, no âmbito da luta contra a covid-19.

Covid-19. Ministro Dan Kersch vai anunciar adaptações às restrições no desporto

O vice-primeiro-ministro e ministro do Desporto, Dan Kersch, vai anunciar esta manhã as novas medidas previstas para o setor desportivo, no âmbito da luta contra a covid-19.

A conferência de imprensa vai ter lugar às 11h, com tradução simultânea em língua francesa, e pode ser seguida através da plataforma livestream no site Governo.



Recorde-se que o Executivo anunciou na terça-feira que as novas medidas restritivas no desporto não vão afetar os treinos e as competições seniores masculino e feminino.



A decisão levou já a Federação Luxemburguesa de Futebol anunciar ontem o recomeço do principal campeonato de futebol feminino para o dia 6 de fevereiro e da Liga BGL no dia 7 de fevereiro.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.