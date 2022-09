Em causa estão vacinas consideradas “bivalentes”, isto é, que oferecem proteção contra o vírus original da covid-19 e também contra a variante Omicron.

Atualidade em síntese 05 SET 2022

Covid-19. Mais de 85 mil doses da vacina para variante Omicron esperadas esta semana

O Luxemburgo deverá receber esta semana mais de 85 mil doses da vacina contra a covid-19, adaptada à variante Omicron.

Segundo o ministério, os consultórios e farmácias que participam na campanha de vacinação podem a partir de hoje encomendar o fármaco à Direção da Saúde. As novas vacinas deverão estar disponíveis a partir de dia 12 de setembro no autocarro de vacinação e a partir de dia 13 no centro de vacinação Victor Hugo.

Para já, todas as pessoas com mais de 60 anos e todas pessoas consideradas de risco, independentemente da idade, serão convidadas a tomar uma dose de reforço.

Mosquito tigre avistado pela primeira vez no Luxemburgo

As autoridades luxemburguesas vão avaliar nos próximos dias a situação em Roeser, depois de terem sido detetados mosquitos tigre em dois locais daquela comuna. Segundo o Ministério da Saúde, o objetivo é estabelecer um plano de prevenção e um sistema de erradicação do inseto. A avaliação contará com a colaboração de um perito na matéria.

O Ministério da Saúde fez saber no fim de semana que foi detetada uma população do mosquito tigre "Aedes albopictus" em dois locais no território da comuna de Roeser. A informação atual aponta para que se trate de um fenómeno limitado.

O mosquito tigre não se move muito longe e, por norma, não viaja mais de cem metros à volta do seu local de nascimento. O mosquito tigre é um inseto invasor nativo das florestas tropicais do sudeste asiático. Pode ser reconhecido pela sua silhueta negra e listras brancas no abdómen e nas pernas, medindo menos de um centímetro. Já foi detetado noutros países europeus, mas esta é a primeira vez que é visto no Luxemburgo.

O mosquito tigre pode transmitir certas doenças tropicais, caso se infete a si próprio, retirando sangue de uma pessoa doente. A Direção de Saúde não tem provas que sugiram que seja este o caso. Mas aconselham apostar na prevenção, através, por exemplo, do uso de roupa larga e comprida e de repelente. Ao contrário dos mosquitos locais, que costumam picar à noite e dentro de casa, o mosquito tigre morde durante o dia, principalmente de manhã e à noite, e é silencioso.

Sistema nacional de alerta. Novo teste esta segunda-feira

Aplicação, SMS e sirenes. O sistema nacional de alerta à população é novamente testado esta segunda-feira. No âmbito da reestruturação do sistema, as autoridades procedem hoje ao teste mensal da rede de sirenes, enviando também uma mensagem através da aplicação GouvAlert e um SMS de alerta à população de uma determinada zona do país.

Hoje está em causa a população das comunas de Beckerich, Bertrange, Ell, Feulen, Garnich, Grosbous, Habscht, Kehlen, Koerich, Kopstal, Mamer, Mertzig, Préizerdaul, Rambrouch, Redange, Steinfort, Strassen, Useldange, Vichten e Wahl.

Apenas as pessoas com telemóveis conectados a uma estação da base de telefonia móvel daquelas comunas receberão o SMS com a seguinte mensagem: «LU-ALERT / ALERTE TEST / NO ACTION REQUIRED / AUCUNE ACTION REQUISE / KEINE HANDLUNG ERFORDERLICH / INFOS: GD.LU/LU-ALERT». Os visados não têm de fazer nada, já que se trata apenas de um teste. Daí a mensagem “no action required”, o que distingue o teste de uma mensagem real.

Em comunicado, os ministérios de Estado e do Interior asseguram que “nenhum dado pessoal será recolhido ou armazenado pelo Estado no âmbito dos testes do sistema de alerta à população”.

Com estes testes, o Governo quer assegurar que todos os canais de alerta funcionam, identificar os pontos que eventualmente têm de ser melhorados e, sobretudo, sensibilizar os cidadãos. Os ministérios frisam que esta “estratégia de testes vai decorrer de forma regular para assegurar a resiliência da população face a situações de urgência ou de crise que possam ter um impacto na segurança pública”. Qualquer sugestão ou feedback sobre o sistema pode ser transmitida às autoridades através do email. lu-alert@mi.etat.lu.

Novo ano letivo. Conheça o calendário das férias escolares

Sem surpresas. O ano letivo 2022/2023 arranca no próximo dia 15 de setembro e termina a 14 de julho de 2023, de acordo com o Guichet.lu que publicou o calendário das férias escolares marcadas para os próximos meses.

O primeiro período de descanso no novo ano escolar começa pouco mais de um mês após o regresso às aulas. As chamadas ‘férias de Todos os Santos’ começam a 29 de outubro e terminam a 6 de novembro. Depois, seguem-se as férias de Natal, que se iniciam a 24 de dezembro deste ano e acabam a 8 de janeiro, de 2023.

O ano novo é marcado por quatro períodos de férias. As de carnaval (de 11 a 19 de fevereiro), as da Páscoa (de 1 a 16 de abril), as de Pentecostes (de 27 de maio a 4 de junho) e, por fim, as de verão (de 15 de julho a 14 de setembro).

Está aí a 'Braderie'. O tradicional mercado de rua da Cidade do Luxemburgo está a acontecer nos moldes habituais após dois anos de regras de segurança devido à pandemia da covid-19.

O evento comercial é anual e esta é a edição número 93. Realiza-se sempre a uma segunda-feira e aquando da feira popular Schueberfouer.

A chamada “Braderie” é visitada anualmente por milhares de pessoas, sendo o principal mercado de rua da Grande Região e o segundo maior da Europa, depois do de Lille.

Seis anos depois do atentado de Nice começa o julgamento em Paris

Em França, começa hoje o julgamento do atentado de Nice.

Seis anos depois, oito acusados sentam-se no banco dos réus. São pessoas ligadas ao autor do atentado morto pela polícia depois de este ter atropelado indiscriminadamente quem estava na avenida Passeio dos Ingleses no fatídico 14 de julho de 2016.

O atentado foi reivindicado pelo Daesh. Fez 86 mortos e 450 feridos.

Marcou particularmente os franceses, já que foram mortas cerca de 15 crianças e adolescentes.

O julgamento deve durar cerca de três meses, até às férias do Natal em dezembro.

Esfaqueamentos no Canadá "horríveis e perturbadores" – primeiro-ministro Trudeau

Os esfaqueamentos que causaram pelo menos dez mortos e 15 feridos em duas comunidades da província de Saskatchewan são "horríveis e perturbadores". São palavras do primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau.

Na rede social Twitter, Trudeau disse que o governo está a acompanhar de perto a situação, à medida que as forças de segurança tentam localizar Damien Sanderson e Myles Sanderson, de 31 e 30 anos, os dois alegados autores dos ataques de domingo.

De acordo com as investigações preliminares, algumas das pessoas foram esfaqueadas intencionalmente, enquanto outras foram agredidas de forma aleatória, e, para já, as motivações dos agressores não são conhecidas. Os suspeitos foram avistados pela primeira vez em Regina, capital de Saskatchewan, mas o alerta e as operações de busca estenderam-se às vizinhas províncias de Manitoba e Alberta, uma vasta região com metade do tamanho da Europa.

Queda da procura e aumento dos preços da energia: ArcelorMittal reduz na Europa

A multinacional ArcelorMittal, o segundo maior produtor mundial de aço sediada no Luxemburgo, decidiu encerrar dois dos seus altos-fornos na Europa, em Bremen (noroeste da Alemanha) e nas Astúrias (norte de Espanha). Em causa está a queda da procura e o aumento dos preços da energia.

De acordo com o grupo, a decisão deve-se aos "preços exorbitantes da energia", que "afetam fortemente" a competitividade da produção de aço.

"Além disso, a ArcelorMittal disse estar preocupada com o facto de "todas as instalações na Alemanha já não poderem ser exploradas de forma rentável" e acrescentou que "a procura do mercado é fraca, as perspetivas económicas são negativas e os custos de CO2 na produção de aço continuam elevados.

O grupo destaca também o abrandamento da indústria automóvel, que por norma é um dos principais clientes da siderurgia.

Nick Kyrgios derrota número um mundial Medvedev no US Open

No ténis, o ainda número um mundial, Daniil Medvedev, foi derrotado por Nick Kyrgios (25.º do mundo), no US Open, quarto e último ‘major’ da temporada, nos oitavos-de-final.

Kyrgios, vice-campeão de Wimbledon, chega pela primeira vez aos quartos-de-final do torneio, onde irá defrontar Karen Khachanov.

Com esta derrota, é certo que Medvedev irá perder o seu lugar como número um mundial para Rafael Nadal, Carlos Alcaraz ou Casper Ruud, os três ainda na corrida.

Portimonense vence em casa ao Famalicão e iguala FC Porto

O Portimonense venceu na receção ao Famalicão, por 1-0, em jogo da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol, permitindo aos algarvios igualarem o FC Porto.

O Portimonense segurou o quarto lugar, com os mesmos 12 pontos do campeão nacional, terceiro, a três do líder Benfica e a um do Sporting de Braga, segundo classificado.

