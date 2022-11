A taxa de vacinação eleva-se atualmente a 79% da população com mais de cinco anos.

Radio Latina 8 min.

Atualidade em síntese 10 NOV 2022

Covid-19. Luxemburgo compra mais de 500 mil doses de vacinas mas apenas 18 mil foram administradas

Entre 5 de setembro e 6 de novembro últimos, o Luxemburgo recebeu 230.400 doses da vacina contra a covid-19 da farmacêutica Pfizer e 303.240 [doses] da Moderna. Em suma, o país comprou 533.640 mil doses dos fármacos contra a covid-19 nos últimos dois meses. O número é avançado esta quinta-feira no último relatório do Ministério da Saúde sobre a covid-19.

Facto é que o número de entregas é elevadíssimo quando comparado ao das doses que realmente foram administradas no mesmo período de tempo. É que entre 5 de setembro e 6 de novembro, os profissionais de saúde administraram 18.142 vacinas ‘anticovid’. Essas doses são repartidas por as pessoas que levaram a primeira ou segunda dose, ou ainda entre a primeira e segunda dose de reforço.

A ministra da Saúde, Paulette Lenert, explica o número elevado de entregas com o facto de os peritos terem previsto uma vaga de novas infeções, tendo levado o Governo a encomendar uma grande quantidade de doses para se preparar para o reforço da vacinação da população.

As autoridades já tiveram de deitar muitas doses para o caixote do lixo. Ultimamente soube-se que 1,4 milhões de euros em fármacos com prazo de validade expirado acabaram ‘em lixo’. Segundo Paulette Lenert, o Executivo fará os possíveis para evitar que tal volte a acontecer. Visto a pouca adesão da população a uma segunda dose de reforço, o mais certo é as vacinas serem enviadas para países em desenvolvimento, no âmbito do mecanismo COVAX, destinado a garantir um acesso equitativo e justo a vacinas seguras e eficazes.

Index. Empresas pouparam mais de 2 mil milhões de euros com os adiamentos

As empresas luxemburguesas pouparam mais de 2 mil milhões de euros com o adiamento da indexação salarial.

Segundo Tom Haas, chefe do serviço Modelização e Previsão do Instituto Nacional de Estatística (Statec), só em salários brutos, a poupança é de 2 mil milhões. Frisa, no entanto, que isto não quer dizer que as empresas “estão bem”. Está para breve o pagamento de duas parcelas do ‘index’, assim como uma subida do salário mínimo. Mesmo assim, sem os acordos tripartidos, a situação seria pior. Saiba mais aqui.

Combustíveis estão mais baratos

Continua o sobe e desce. Os preços da gasolina 95 e do gasóleo estão mais baratos a partir desta quinta-feira.

A gasolina sem chumbo 95 baixou 7,5 cêntimos por litro e custa agora 1,723 euros por litro.

O preço do gasóleo diminuiu 6,3 cêntimos, para 1,825 euros por litro.

Reconhecimento de diplomas entre Luxemburgo e Portugal pode estar para breve

A visita do ministro da Educação, Claude Meisch, a Lisboa e o encontro com o seu homólogo português, João Costa, resultou numa "troca frutuosa" que deverá levar ao reconhecimento de diplomas entre os dois países, adiantou Meisch, numa mensagem no Twitter.

Na visita de 48 horas a Portugal, Claude Meisch esteve também reunido com o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo. À margem da reunião foi assinado um acordo que reforça o ensino do português no Luxemburgo.

De acordo com o Portal Diplomático, o ensino do português tem registado um crescimento em número de alunos, seja no ensino paralelo ou integrado. Este ano, refere o site, há "mais de 3.100 alunos, no ensino básico e secundário, o que configura um aumento de mais 8,5% em relação ao ano passado, com um investimento do governo português na promoção da língua portuguesa no Luxemburgo cifrado em cerca de três milhões de euros".

Oito anos de prisão para homem que abusou de menina na escola de Hesperange

Oito anos de prisão é a sentença aplicada ao homem de 30 anos que abusou sexualmente de uma criança de seis anos na escola primária de Hesperange, a 7 de outubro de 2021. A execução da pena é suspensa por um período de três anos.

Para beneficiar desta pena suspensa, a pessoa condenada tem de se envolver em trabalho regular, compensar as vítimas e submeter-se a tratamento psiquiátrico ou psicológico. Além disso, não deve ter contacto com menores durante dez anos.

O homem tem ainda de pagar 20 mil euros de indemnização à vítima e 5.000 euros a cada um dos pais. Todas as partes podem recorrer da sentença da primeira instância no prazo de 40 dias.

Autocarros regionais vão ter cabines de proteção para os motoristas

Os autocarros das linhas RGTR vão ter cabines de proteção para os motoristas em 2023. Uma garantia dada pelo ministro do Trabalho Georges Engel, e pelo seu homólogo da Mobilidade, François Bausch. Os responsáveis dizem, em resposta parlamentar, que o dispositivo já está incluído no Orçamento de Estado para 2023.

Segundos os governantes, algumas empresas privadas de transporte já instalaram as cabines de proteção por iniciativa própria, a fim de proteger os condutores de agressões. Uma medida já amplamente reivindicada por parte dos sindicatos, uma vez que têm surgido várias notícias de ataques a estes profissionais.

De acordo com os ministros, em 2021 foram registadas 18 ocorrências de agressões contra motoristas de autocarros. Em 2020, tinham sido três, enquanto que em 2019 houve conhecimento de nove casos. Desde o início deste ano, houve mais de uma dezena de casos assinalados. Números que na realidade são bem mais elevados, já que muitas das agressões não são denunciadas às autoridades.

Mais de 23% das matrículas novas no Luxemburgo são de carros elétricos

O parque automóvel elétrico tem aumentado consideravelmente no Luxemburgo. Entre janeiro e setembro deste ano, registam-se 7.513 novas viaturas elétricas, sendo que 4.589 são 100% elétricas e as restantes (2.924) são híbridas. Estes dados foram avançados pelo ministro da Mobilidade, François Bausch, em resposta parlamentar ao deputado do Partido Pirata, Marc Goergen.

As viaturas com motor de combustão representam no entanto a maior parcela do registo de matrículas: 24.964 desde o início do ano. Em termos de percentagem, os carros elétricos representam, em 2022, 23,13% das viaturas novas. Comparando com 2020 (11,41%) há um aumento de mais de 10%. Uma diferença ainda mais notória olhando para os números de 2019, em que somente 3,45% das novas matrículas eram oriundas de carros elétricos.

Embora se note um aumento de carros elétricos a circular no Grão-Ducado, a maioria continua a ser de carros com motores a combustível, uma vez que olhando para o parque automóvel no geral, estas viaturas representam 94,71%, enquanto que a percentagem de carros elétricos é de 5,29%.

Presidente da Rússia, Vladimir Putin, ausente da cimeira do G20

O Presidente russo, Vladimir Putin, não vai participar na cimeira do grupo das economias mais desenvolvidas (G20), na ilha indonésia de Bali, na próxima semana, anunciou a embaixada russa. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov é que vai liderar a delegação russa ao G20.

A cimeira dos chefes de Estado e de Governo do G20 está marcada para terça e quarta-feira, dias 15 e 16 de novembro, com a presença dos líderes dos Estados Unidos e da China, Joe Biden e Xi Jinping, respetivamente.

A Indonésia sofreu forte pressão do Ocidente para excluir a Rússia da cimeira devido à invasão da Ucrânia, mas resistiu, argumentando que o país anfitrião da cimeira devia permanecer neutro.

Benfica bate Estoril Praia e está nos 'oitavos' da Taça de Portugal

O Benfica qualificou-se ontem para os oitavos de final da Taça de Portugal em futebol, ao vencer no reduto do Estoril Praia por 1-0, em encontro da quarta eliminatória.

A formação ‘encarnada’, que ainda não perdeu nos 24 jogos de 2022/23 (20 vitórias e quatro empates), é o recordista de vitórias na prova (26) e também de presenças na final (38), sendo que venceu pela última vez em 2016/17.

Seleção luxemburguesa. Tiago Pereira e James Rodrigues entre os sete lusófonos convocados contra Hungria e Bulgária

A Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) anunciou os 25 jogadores convocados por Luc Holtz para os próximos dois jogos amigáveis.

Os leões vermelhos vão receber a Hungria no dia 17 de novembro e três dias depois (20) recebem a Bulgária.

Entre os convocados há sete jogadores lusófonos, com destaque para duas novidades: o guarda-redes Tiago Pereira, do Borussia Mönchengladbach, e o atacante James Rodrigues, da equipa italiana Veneza.

Luc Holtz chamou ainda Gerson Rodrigues (Al Wahda), Mica Pinto (Sparta Roterdão), Leandro Barreiro (Mainz), Yvandro Borges (Borussia Mönchengladbach) e Diogo Pimentel (Fola de Esch).

Portugal goleia Chile e fica em primeiro do grupo no Mundial de hóquei em patins

Portugal goleou ontem o Chile por 7-1 e garantiu o primeiro lugar do Grupo A no Campeonato do Mundo de hóquei em patins, que se realiza em San Juan, na Argentina.

Assim sendo, a formação lusa vai defrontar hoje o vencedor do jogo entre Moçambique e Alemanha, que se defrontam na jornada matinal.

Redação Latina | LUSA || Foto: Shutterstock