Lei covid. Afinal, pode-se receber mais de 10 pessoas em casa sem CovidCheck

O CovidCheck não o obrigatório em todos os eventos privados e até nos públicos. O Governo tem veiculado nas diversas intervenções públicas, dos seus ministros, que "a partir de dez convidados em casa, o anfitrião tem de pedir autorização prévia à Direção da Saúde e exigir um dos certificados CovidCheck aos convidados".

No dia em que a nova lei entra em vigor, esta sexta-feira, a Rádio Latina quis esclarecer essa regra e descobre-se que afinal o CovidCheck é uma opção.

Questionada pela Rádio Latina sobre se o CovidCheck é obrigatório no caso de uma família querer receber mais de dez pessoas em casa, fonte do serviço de comunicação do Ministério da Saúde esclarece que é uma opção para quem quiser dispensar as regras.

Se houver mais de dez convidados de diferentes agregados ou habitações, o ajuntamento em casa pode ser realizado sem CovidCheck, na condição de uso de máscara e distanciamento físico. Se o anfitrião quiser receber as pessoas sem estas regras, então é necessário pedir uma autorização do regime CovidCheck à Direção de Saúde.

Já quem optar por receber até dez convidados, não precisa de respeitar estas regras, apesar da recomendação de respeitar os gestos barreira. A medida, que faz parte da regra dos ajuntamentos da nova ‘lei covid’, aplica-se também aos eventos públicos.

Em manifestações ou eventos públicos que reúnam entre 51 e 300 pessoas, o CovidCheck também não é obrigatório, se forem respeitados o uso de máscara, os dois metros de distância e os lugares sentados.

Ainda no que toca ao domicílio, as pessoas que estão a pernoitar como visitantes, os filhos com residência alternada ou quem está a exercer uma atividade profissional, como um serviço de catering numa festa, ficam isentas da contagem do número de pessoas em casa.No entanto, o Ministério da Saúde lembra a importância de limitar os contactos pessoais ao essencial para evitar riscos acrescidos na transmissão do vírus.



