Covid-19. Humorista Fernando Rocha alvo de estudo

Situação do artista, que contraiu a doença em março e já fez sete testes, intrigou a comunidade científica portuguesa e está a ser analisada.

O humorista português, Fernando Rocha. está a ser alvo de um estudo clínico pelo Hospital de Santo António, no Porto. O artista, que foi diagnosticado com covid-19, há cerca de mês e meio, realizou já sete testes de despistagem para o novo coronavírus, quase todos positivos.

Ao todo, foram sete os testes a que Fernando Rocha se submeteu, sendo que cinco deram positivo, um (o quarto) deu negativo e o último foi realizado este sábado de manhã e deu, finalmente, negativo.

O humorista foi testado positivo à covid-19 no final de março, depois de ter estado em tournée no estrangeiro com o seu espetáculo.

Através da sua rede social, Fernando Rocha contou, na altura, que no dia 9 de março esteve em Paris, dia 10 foi para os Estados Unidos e que regressou a Portugal no dia 14, tendo ficado em "quarentena voluntária".



Diagnosticado com a doença a 27 de março, Fernando Rocha só manifestou sintomas da doença na primeira semana.



Em declarações à TVI24, o humorista explicou que deixou de sentir qualquer sintoma entre o primeiro e o segundo teste. "Foram precisos apenas cinco dias para ficar curado", afirmou.

A equipa do Hospital de Santo António que vai estudar o caso de Fernando Rocha quer perceber se estes testes positivos constantes podem, ou não, estar relacionados com algum tipo de imunidade ao coronavírus.

Para isso, colheu uma amostra de sangue do humorista que irá submeter a análise.

Com as saídas à rua ainda proibidas, Fernando Rocha deixou de estar isolado no quarto e desde o quarto teste, o único que lhe deu negativo, que passou a conviver com a família.

"Disseram-me que isto são apenas vestígios do vírus e que não são em quantidade suficiente para contaminar alguém", referiu ao mesmo canal.







