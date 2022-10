Governo vai voltar a mexer na 'lei covid'.

Covid-19. Governo quer limitar período de isolamento a 4 dias

O período de isolamento em caso de infeção por covid-19 vai baixar para quatro dias no Luxemburgo. Uma medida decidida no último Conselho de Ministros mas que ainda não entrou em vigor.



Já no mês de junho, o tempo de isolamento tinha baixado de dez para sete dias, sendo que caso a pessoa infetada fizesse dois autotestes seguidos com um intervalo de 24 horas e os dois dessem negativo podia sair do isolamento.

O Governo decidiu ainda retirar da legislação “a obrigação do isolamento forçado em casa”, para além de deixar de haver um rastreamento sistemático (Contacto Tracing) dos casos.



O Governo, reunido em Conselho de Ministros, aprovou ainda a recomendação do Conselho Superior das Doenças Infeciosas quanto à segunda dose da vacina de reforço. No seu parecer, o Conselho Superior recomenda a segunda dose de reforço para as pessoas com mais de 12 anos e para as pessoas que correm o risco de desenvolver uma forma grave de covid-19.

Covid-19. Número de infetados no Luxemburgo quase que duplica na última semana

Os casos de Covid-19 estão a aumentar no Luxemburgo. Segundo a retrospetiva da semana de 26 de setembro a 2 de outubro, divulgada hoje, foram registados 2.324 novos casos, enquanto na semana precedente havia apenas 1.300. Os dados do Ministério da Saúde referem que a este número somam-se 876 reinfeções.

O aumento de casos explica-se também pelo facto de o número de testes PCR ter aumentado de 6.446 (19 a 25 de setembro) para 8.795 (26 de setembro a 2 de outubro).

O balanço semanal dá conta ainda de três mortes (idade média de 91 anos) associadas com a Covid-19, 14 hospitalizações nos cuidados normais e uma nos cuidados intensivos.



Já no que respeita à vacinação, entre 26 de setembro e 2 de outubro foram administradas 1.737 doses, sendo que a grande maioria (1.539) dizem respeito à segunda dose da vacina de reforço.



Ao todo, 474.654 pessoas têm esquema vacinal completo, ou seja, 79% da população com mais de 5 anos.

OCDE. Professores no Luxemburgo podem ganhar entre 72 mil e 141 mil euros por ano

Os professores no Luxemburgo continuam a ser os mais bem pagos entre os Estados que fazem parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

De acordo com o relatório "Educação num piscar de olhos 2022”, publicado na segunda-feira pela da OCDE, um professor do ensino primário começa a carreira com um salário anual de 72.280 euros e pode chegar aos 127.600 euros no topo da carreira, isto segundo dados de 2021.

O Luxemburgo é também o país onde o Estado mais gasta por aluno. Em média, gasta cerca de 25,600 euros com um aluno, desde a primária até à universidade. Saiba mais aqui.

Ajuda aos TPC nas Maisons Relais ainda não funciona em pleno

A anunciada ajuda aos trabalhos de casa nas Maisons Relais não está a funcionar como previsto, de acordo com o Partido Cristão Social.

Apoio TPC na escola. Professores dizem ser apenas uma supervisão O sindicato dos professores da OGBL, SEW, qualifica as novas medidas de ineficazes para combater as desigualdades sociais, que têm aumentado nos últimos anos.

Numa questão parlamentar “urgente” dirigida ao ministro da Educação, as deputadas Octavie Modert e Martine Hansen referem que aquelas estruturas não têm acesso ao chamado E-Bichelchen, a ferramenta digital criada pelo Ministério para facilitar o contacto entre Maisons Relais, professores e pais.

A informação foi confirmada à Rádio Latina por uma mãe portuguesa, com duas crianças no ensino fundamental no norte do país. De acordo com esta mãe, que prefere manter o anonimato, o novo modelo de ajuda aos TPC é mais do mesmo, visto que as crianças podem lá fazer os deveres, mas estes não são corrigidos, nem há mais explicações, algo que, segundo diz, já existia. Ler mais aqui.

A gasolina 98 e o gasóleo estão hoje mais caros. Cada litro de gasolina de 98 octanas custa agora mais 4,7 cêntimos, para 1,945 euros por litro.

O preço do gasóleo é desde esta quinta-feira de 1,893 por litro. O aumento foi de 5,3 cêntimos.

Setor do turismo no Luxemburgo volta a ser mais dinâmico

2022 foi um ano de retoma para o turismo no Luxemburgo. Numa apresentação do balanço, o ministro do Turismo, Lex Delles, informou que o setor do turismo progrediu fortemente em comparação com o ano anterior, ainda marcado pela crise sanitária.

Em comparação com o ano anterior, as pernoitas aumentaram 53%, ou seja o país quase iguala os resultados obtidos antes da covid-19. Nos hotéis, o aumento foi de 44% enquanto que nos parques de campismo foi de 53%. Mas o setor que mais conseguiu aumentar as pernoitas foram os albergues de juventude, que viram o seu número crescer de 139% em comparação com 2021.

O Parque Maravilhoso de Bettembourg, o castelo de Vianden e os trilhos do Müllerthal continuam a ser os locais mais visitados.

Mais de 700 pessoas desapareceram no Luxemburgo

O Luxemburgo registou no ano passado 724 declarações de pessoas desaparecidas, das quais 490 diziam respeito a menores. Números avançados pela ministra da Justiça, Sam Tanson, numa resposta parlamentar em que acrescenta que, em média, desaparecem 510 pessoas por ano. No entanto, a ministra esclarece que estatisticamente não há dados de quantas pessoas regressam a casa ou que pelo menos são localizadas.

Segundo Sam Tanson, relativamente aos menores que desaparecem, na maioria trata-se de fugas, sendo que estes regressam a casa nas 24 a 48 horas após o desaparecimento. Quanto às causas das fugas, também não são conhecidas.

A ministra da Justiça salienta ainda que caso um menor desapareça e haja indícios de perigo é logo ativado o sistema Amber Alert. Cerca de 1.200 pessoas inscreveram-se até agora para receber o alerta. Este sistema de alerta de desaparecimento de crianças foi lançado em 2016 e tem como objetivo salvar a vida da criança quando ela é dada como desaparecida, raptada ou vítima de tráfico dentro do espaço europeu.

Colisões com uma ambulância e com o tram causam dois feridos

Duas pessoas ficaram feridas em dois acidentes de viação distintos, ontem, que envolveram uma ambulância e também o tram. De acordo com a Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS), a colisão entre um veículo ligeiro e uma ambulância ocorreu por volta das 17h15, na CR141, entre Wasserbilig e Mompach.

Cerca de uma hora depois, um automóvel bateu contra o elétrico de superfície da capital, em Kirchberg. Ambos os acidentes provocaram um ferido. O seu estado de saúde não conhecido.

Ao longo do dia de ontem, as autoridades registaram ainda outros dois feridos devido a acidentes rodoviários. Num dos casos, tratou-se de um atropelamento em Howald e no outro esteve em causa um despiste de um motociclista, na CR226, entre Itzig e Contern. Ambos ocorreram cerca das 18h.

UE aprova formalmente 8.º pacote de sanções à Rússia

O Conselho da União Europeia (UE) aprovou hoje formalmente o oitavo pacote de sanções à Rússia pela invasão da Ucrânia, que vai entrar em vigor assim que for publicado no Jornal Oficial, o que acontecerá "em breve".

O pacote formalmente acordado “introduz na legislação da UE a base para estabelecer um limite de preços relacionado com o transporte marítimo de petróleo russo para países terceiros e mais restrições ao transporte marítimo de petróleo bruto e produtos petrolíferos para países terceiros".

As novas sanções foram propostas pela Comissão Europeia, que já saudou a aprovação de hoje, na sequência da escalada militar russa na Ucrânia e a anexação ilegal das regiões de Donetsk, Lugansk, Zaporijia e Kherson.

Von der Leyen diz que crise energética é grave e entrou numa nova fase na UE

A presidente da Comissão Europeia avisou ontem os líderes da União Europeia (UE) que a crise energética “é grave e entrou numa nova fase”, dado o aproximar da estação fria, apelando à cooperação para enfrentar este “desafio conjunto”.

Numa carta enviada aos chefes de Governo e de Estado da UE, a líder do executivo comunitário sugere várias medidas para enfrentar a acentuada crise energética este outono e inverno, quando se teme cortes no fornecimento do gás russo à Europa, entre as quais uma intervenção para limitar temporariamente os preços no mercado do gás natural, aquisição e gestão conjunta ao nível europeu, e ainda limites ao preço do gás natural para produção de eletricidade.

Zelensky diz que exército ucraniano reconquistou três aldeias em Kherson

O exército ucraniano reconquistou três novas aldeias, na região de Kherson, no sul do país, que estavam sob domínio russo, anunciou o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Num vídeo publicado nas redes sociais, o presidente da Ucrânia anunciou que a contraofensiva do exército ucraniano irá continuar. Zelensky referiu também, que o exército ucraniano derrubou seis drones de fabrico iraniano.

Entretanto, esta quarta-feira o presidente russo, Vladimir Putin, ratificou as leis que reivindicam a anexação de quatro regiões da Ucrânia - Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia -- depois de um referendo realizado na semana passada, que a maior parte da comunidade internacional não reconheceu.

Coreia do Norte lança mais dois mísseis balísticos de curto alcance

A Coreia do Norte lançou esta quinta-feira mais dois mísseis balísticos de curto alcance, em direção às suas águas, depois de os Estados Unidos terem destacado um porta-aviões para perto da península coreana.

Os últimos lançamentos de mísseis sugerem que o líder norte-coreano, Kim Jong-un está determinado a continuar com os testes de armas destinados a impulsionar o seu arsenal nuclear, desafiando as sanções internacionais.

Futebol. António Mestre candidato ao conselho de administração da FLF

A Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) vai a votos no próximo dia 15 de outubro, com duas eleições: uma para escolher o presidente e outra para o conselho de administração.

Entre os candidatos ao conselho de administração há um de origem portuguesa: António Mestre.

O atual membro do conselho de arbitragem da FLF e responsável da arbitragem no futsal, disse à Rádio Latina que quer renovar a arbitragem, mas que, para isso, precisa do apoio dos agentes desportivos de origem portuguesa. Oiça aqui as declarações.

Benfica empata com Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões de futebol

O Benfica empatou ontem 1-1 na receção ao Paris Saint-Germain, em jogo da terceira jornada da Liga dos Campeões de futebol.

PSG e Benfica seguem, assim, 'colados' na liderança do grupo H, ambos com sete pontos, à frente da Juventus, terceira, com três pontos, e que ontem venceu por 3-1 o Maccabi Haifa, último, sem qualquer ponto.

