O festival de cinema de Locarno, marcado para agosto na Suíça, foi cancelado, por causa da pandemia da covid-19.

Covid-19. Festival de Cinema de Locarno foi cancelado

A 73.ª edição do festival decorreria de 05 a 15 de agosto, mas a direção decidiu cancelá-la por entender que não há condições para o fazer no formato tradicional, no seguimento das limitações impostas pelas autoridades suíças.

De acordo com a direção do festival, em alternativa, será lançada uma iniciativa – “Locarno 2020, O Futuro dos Filmes” – para “apoiar o cinema de autor, independente”, com a disponibilização de conteúdos, tanto para profissionais como para público, em várias plataformas e se possível com exibição em sala, mediante condições de segurança.

A programação completa desta iniciativa Locarno 2020 será revelada nas próximas semanas, adiantou o festival em comunicado.

A pandemia da doença covid-19 já levou vários festivais de cinema a fazerem reajustes no modelo de programação, enquanto outros foram cancelados ou adiados.

Nas últimas semanas foram anunciados cancelamentos, entre outros, dos festivais de Tribeca (Estados Unidos) e Karlovy Vary (República Checa).

Esta semana termina, tendo decorrido apenas em versão ‘online’, o festival Visions du Réel (Suíça), com dois filmes portugueses em competição.

Uma das incógnitas é a realização do festival de Cannes, em França, sabendo-se que já não acontecerá nos moldes tradicionais nem em maio nem no verão, como chegou a anunciar o diretor Thierry Frémaux.

Na segunda-feira, a revista Variety dava conta que a plataforma digital Youtube vai acolher a 29 de maio um evento global de cinema, em parceria com vinte festivais, entre os quais os de Cannes, de Veneza, Locarno e de Macau.

O Youtube será o anfitrião do festival We Are One, entre 29 de maio e 07 de junho, com exibição ‘online’ e gratuita de longas e curtas-metragens, entre ficção e documentário, e inclusão de debates.

Com o anúncio da programação a ser remetido para as próximas semanas, sabe-se que o evento está a ser coordenado pelo festival de Tribeca e que contará com a participação de outros festivais, como Cannes, Sundance, Veneza, Locarno, Karlovy Vary, San Sebastian, Macau, Tóquio e Guadalajara.

