Dor de cabeça é agora o sintoma mais frequente da variante Delta no Grão-Ducado

Apesar de mais contagiosa, a variante Delta não é a mais dominante no Grão-Ducado.

A febre já não é os sintoma mais comuns da variante Delta entre os infetados no Luxemburgo. Segundo os novos dados divulgados pelo Ministério da Saúde, a dor de cabeça é agora o sintoma mais frequente. Depois da dor de cabeça os principais sintomas são o pingo no nariz, dor de garganta, tosse e febre.

Em 2020, a lista de sintomas para esta variante no país era completamente diferente. Febre, tosse, desconforto respiratório, dores musculares e articulares, e dor de garganta eram os efeitos mais comuns reportados pelos infetados.

De acordo com a responsável de comunicação do Ministério da Saúde, a mudança de sintomas deve-se à mutação do vírus que provoca a covid-19. Monique Putz acrescenta que de acordo com diferentes investigadores, a variante Delta parece funcionar "de maneira um pouco diferente", daí que uma possível infeção com covid-19 possa parecer uma constipação ou uma estranha sensação de retardamento.

Apesar de mais contagiosa, a variante Delta não é a mais dominante no Grão-Ducado, (neste caso é a Gamma, identificada em 72,4% das últimas amostras).

A tutela reitera que em caso de algum dos sintomas descritos acima, é recomendável consultar um médico, fazer um teste PCR se necessário, e continuar a seguir as medidas de higiene. A toma da vacina ou a testagem regular são outras das recomendações.

