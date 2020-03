A atriz é mais uma das celebridades que se unem para o combate contra a pandemia do coronavírus.

Covid-19. Angelina Jolie doa um milhão de dólares ajudar crianças

Angelina Jolie, mãe de seis filhos, decidiu ajudar as crianças que estão a sofrer com as consequências da Covid-19.

A atriz doou um milhão de dólares à No Kid Hungry, organização que ajuda comunidades a alimentar as crianças que dependem dos almoços escolares para suas refeições.

Em comunicado, a atriz disse que "a partir desta semana, mais de um bilhão de crianças estão fora da escola em todo o mundo por causa dos fechamentos ligados ao coronavírus. Muitas crianças dependem dos cuidados e da nutrição que recebem durante o horário escolar, incluindo quase 22 milhões de crianças nos Estados Unidos que dependem de apoio alimentar".

A No Kid Hungry avançou que já distribuíram dois milhões de dólares a 78 organizações em 30 estados americanos.

