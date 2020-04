De políticos a atores de cinema, o coronavírus não olha a idades ou estatutos.

Covid-19. 21 personalidades infetadas com coronavírus

A lista de pessoas famosas que testaram positivo para o coronavírus não pára de aumentar, de dia para dia.

Quando um dos atores mais queridos do cinema, Tom Hanks, anunciou que testou positivo para o coronavírus, apanhou toda a gente de surpresa. Mas a verdade é que a pandemia já chegou a casas reais, a Downing Street, a celas de prisão famosas ou clubes de futebol.

Até ao momento, há quase um milhão de infetados e mais de 47 mortes com covid-19 em todo o mundo.

Entretenimento

Tom Hanks e Rita Wilson

AFP

O ator e a mulher, Rita Wilson, fizeram o anúncio através das redes sociais. O casal está a ser tratado na Austrália. O ator de Forrest Gump, 63 anos, e a mulher foram os primeiros nomes de Hollywood a serem infetados com o coronavírus. De momento, estão a recuperar numa casa, depois de algum tempo no hospital.

Idris Elba

AFP

“Testei positivo para Covid 19. Sinto-me ok, até agora, não tenho sintomas mas estou isolado desde que descobri sobre a minha possível exposição ao vírus. Fiquem em casa e sejam pragmáticos. Vou mantê-los informados sobre a minha situação. Não entrem em pânico”, escreveu o ator da série "The Wire".



Ellis Marsalis

AFP

O músico norte-americano de jazz morreu infetado pelo coronavírus. Ellis Marsalis, pianista e compositor com mais de 20 discos gravados nas últimas décadas, é pai do trompetista Wynton Marsalis e do saxofonista Brandford Marsalis.

Kristofer Hivju

O ator de "A Guerra dos Tronos" anunciou que tinha testado positivo para o cronavírus mas que ele e a família estavam de boa saúde. Só tenho sintomas ligeiros de uma constipação".

Andy Cohen



Andy Cohen tem 51 anos e é um dos noems da televisão mais conhecido nos Estados Unidos. O apresentador de "Watch What Happens" Live escreveu nas redes sociais que tinha estado em isolamento depois de se sentir doente durante alguns dias. Foi foi diagnosticado com o coronavírus e está em quarentena.

Olga Kurylenko

A 15 de Março, Olga Kurylenko, que contracenou com Daniel Craig no filme de "James Bond: Quantum of Solace", 2008, anunciou que deu positivo no teste do coronavírus e está em quarentena desde então.

Plácido Domingo



AFP

O tenor espanhol, Plácido Domingo, foi hospitalizado na cidade de Acapulco, no México, devido a complicações relacionadas com o novo coronavírus, segundo adianta o porta-voz. O seu porta-voz disse que à imprensa que o tenor "está a responder ao tratamento".

Harvey Weinstein



AFP

Weinstein está preso a cumprir pena de 23 anos por violação e agressão sexual. O ex-produtor está agora em isolamento na Wende Correctional Facility, prisão de alta segurança situada a norte do estado de Nova Iorque.



Daniel Dae Kim



O ator é conhecido pelas séries Lost e Hawai Five-0. começou a ter dores de garganta quando chegou ao Havai. Kim disse que deve ter sido infetadao numa viagem a Nova Iorque a filmar a série "New Amsterdam"onde é médico



Política

Boris Johnson

Foto:AFP

O primeiro-ministro britânico anunciou que teve um teste positivo para o novo coronavírus e que, apesar disso, continuaria a governar e ser o principal responsável da resposta do seu país à pandemia que ameaça submergir os hospitais do Reino Unido.

Masoumeh Ebtekar

Foto: AFP

A vice-presidente iraniana para Assuntos da Mulher e da Família, Masoumeh Ebtekar, foi diagnosticada com o novo coronavírus, designado Covid-19 a 27 de fevereiro, o que a tornou a sétima funcionária do Governo a dar um resultado positivo no teste num país afectado por mais de 14 000 casos de coronavírus.



Sophie Grégoire Trudeau



A 12 de março, a esposa do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, deu positivo para coronavírus após retornar de uma breve viagem ao Reino Unido, onde esteve com Idris Elba.



Michel Barnier



AFP

Barnier, 69 anos, conduz do lado europeu as negociações com o Reino Unido sobre a parceria futura, depois de já ter sido o negociador-chefe da UE para o ‘Brexit’ e Acordo de Saída, consumado em 31 de janeiro passado.

Realeza

Príncipe Carlos

AFP

O príncipe de Gales testou positivo para coronavírus. Ele tem apresentado sintomas ligeiros, mas encontra-se de boa saúde e tem trabalhado de casa durante os últimos dias. A duquesa da Cornualha também foi testada, mas não tem o vírus", anunciou o porta-voz da Clarence House. Carlos e a sua mulher, a duquesa da Cornualha estão em auto-isolamento na Escócia.

Príncipe Alberto do Mónaco



Príncipe Albert II do Mónaco. Foto: Serge Waldbillig

A 19 de março, a Casa Real do Mónaco anunciou que o príncipe testou positivo mas não causava preocupação. De momento, segundo fonte oficial do palácio, Alberto já está em casa, "curado e de boa saúde".

Princesa Maria Teresa de Bourbon-Parma

A princesa era prima distante do rei Felipe VI e estava em França quando o surto do coronavírus se intensificou. Maria Teresa tornou-se, assim, a primeira pessoa de uma casa real a morrer devido à covid-19, numa altura em que o príncipe Carlos, 71 anos, está a recuperar da infeção pelo vírus.

Desporto

Mikel Arteta

Mikel Arteta, treinador do Arsenal, é um dos infetados. Foto: AFP

O treinador do Arsenal está a recuperar bem, anunciou o clube, depois de ter sido diagnosticado com covid-19.

Paulo Dybala

Cristiano Ronaldo com Paulo Paulo Dybala. Foto: AFP

Nas redes sociais, Dybala anunciou que ele e a namorada acusaram positivo, mas que estão bem e em casa a recuperar. "Olá a todos, queria comunicar-vos que acabámos de receber os resultados do teste de Covid-19 e tanto eu como a Oriana [namorada de Dybala] demos positivo. Por sorte estamos bem. Obrigado pelas vossas mensagens e um abraço a todos", escreveu o jogador de 26 anos.



Daniele Rugani

Daniele Rugani está infetado com Covid-19, mas não apresenta sintomas, revelou hoje o clube campeão de Itália. Foto: AFP

O futebolista italiano Daniele Rugani, que representa a Juventus, está infetado com Covid-19, mas não apresenta sintomas, revelou hoje o clube campeão de Itália, no qual alinha o internacional português Cristiano Ronaldo.



Kevin Durant

Kevin Durant (Basquetebol) Foto: AFP

Kevin Durant, jogador norte-americano de basquetebol nos Brooklyn Nets está infetado e a recuperar bem.

