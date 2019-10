Veja as escolhas dos vestidos para a cerimónia de investidura e para o jantar de gala das monarcas e princesas mais famosas nas celebrações em Tóquio.

‘Coroação’ no Japão: Guerra de vaidades entre rainhas

As coroações ou entronizações são, a par com os casamentos reais, as cerimónias reais onde as rainhas, princesas, e todas as mulheres da realeza, mais se preocupam em encontrar o vestido perfeito para a ocasião. Estes eventos são os ‘óscares' da realeza.



Com a diferença de que nestes jantares formais oferecidos pelos reis ou imperadores em ocasiões como estas, as tiaras reais são obrigatórias.

A entronização do imperador Naruhito do Japão não foi excepção e tanto ontem de manhã, aquando da cerimónia da investidura do novo imperador e da sua esposa, a imperatriz Masako e no jantar de gala oferecido por eles, no Palácio Imperial em Tóquio, os vestidos das monarcas e princesas foram a nota mais falada pelas revistas femininas e sociais.

Veja as escolhas das rainhas Letizia de Espanha, Máxima de Holanda, Mathilde da Bélgica, da princesa Mary da Dinamarca e de Victoria da Suécia, elas que foram as mais comentadas.

As críticas e aplausos

Na cerimónia da entronização, os especialistas consideraram a aplicação no cabelo de Máxima da Holanda excessiva. Para alguns, a mais elegante no evento da manhã foi a princesa Mary da Dinamarca. Já no jantar de gala foi notória a dificuldade de Letizia de Espanha, em caminhar com o seu lindíssimo vestido Carolina Herrera, devido ao peso do tecido.

Aqui ficam os vestidos eleitos para a entronização:

A rainha Letizia escolheu um vestido longo com um padrão floral, colorido da estilista espanhola Matilde Cano.

O modelo longo azul de Máxima da Holanda é da Maison Natan, da Bélgica. Na cabeça, a aplicação da enorme flor, que foi considerada excessiva, por alguns.

A rainha Mathilde da Bélgica optou pelo tom rosa claro, num vestido capa, um modelo semelhante ao da princesa Mary da Dinamarca.

A princesa Mary da Dinamarca com um vestido longo também com capa, em tons roxo claro.

A princesa Victoria da Suécia escolheu um tom azul forte para o seu look da entronização do imperador.

As escolhas para o jantar de gala de cabeças coroadas.

A casa Carolina Herrera criou especialmente para Letizia de Espanha este vestido rosa com flores bordadas. Na cabeça, a rainha usou a Tiara Flor de Liz. As tiaras das monarcas pertencem às jóias das famílias reais passando de gerações para gerações.

A rainha Máxima da Holanda escolheu um vestido do criador Jan Taminiau e a Tiara Mellerio Ruby. E neste jantar a argentina quebrou o protocolo que manda que as senhoras prendam o cabelo, mas Máxima decidiu deixá-lo solto.

Mathilde da Bélgica optou por um modelo mais direito em tons dourados.

A princesa Mary da Dinamarca voltou a eleger um vestido capa para a noite, mas desta vez em rosa. Na cabeça levou uma tiara simples.

A princesa Victoria da Suécia decidiu repetir o seu vestido Elie Saab que estreara por ocasião do 70º aniversário do seu pai, o rei Carlos Gustavo da Noruega.