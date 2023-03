Mais de 20 anos após a introdução do euro, continuam a circular milhares de notas de francos no Luxemburgo.

Continuam a circular milhares de notas de francos no Luxemburgo

São cerca de 864.000 notas num valor total de quase 5 milhões de euros. No final do ano passado, circulavam quase 800 mil notas de 100 francos, quase 67 mil notas de mil francos e 10 mil notas de 5 mil francos.



Estes números foram avançados pela ministra das Finanças, Yuriko Backes, em resposta parlamentar.

As notas luxemburguesas podem ainda ser trocadas no Banco Central do Luxemburgo (BCL).

Ainda não foi definida uma data limite para poder entregar as notas de francos. Relativamente às moedas, a data limite foi 31 de dezembro de 2004.

Artigo: Susy Martins | Fotos: Guy Wolff