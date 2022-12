Consultas ao estrangeiro através da CNS ficam mais fáceis

O pedido de autorização prévia de transferência para consultas no estrangeiro foi simplificado. As alterações aos estatutos da Caixa Nacional de Saúde (CNS) entraram em vigor no dia 1 de dezembro.

O pedido de autorização prévia de transferência para consultas no estrangeiro foi simplificado. As alterações aos estatutos da Caixa Nacional de Saúde (CNS) entraram em vigor no dia 1 de dezembro.

O Ministério da Segurança Social refere, em comunicado, que este procedimento, conhecido como "formulário S2", permite que uma pessoa com cobertura de segurança social num país da União Europeia prove que tem direito a receber tratamento médico planeado noutro Estado-membro. Este procedimento, bem como o formulário preenchido pelo médico, foram modificados para simplificar o processo e reduzir o tempo do pedido de autorização.

A cada seis meses, este novo procedimento vai ser analisado para determinar se o objetivo da simplificação processual foi totalmente alcançado. Os resultados serão depois discutidos com as partes interessadas.

O novo formulário de pedido de autorização prévia para transferência para o estrangeiro está disponível no site da CNS.

Exames médicos para detetar doenças. “Tempos de espera são desumanos”

Mamografia, colonoscopia, ressonância magnética e por aí fora. Milhares de pessoas querem que o acesso a este tipo de exames médicos seja melhorado. Uma petição pública, que reivindica isso mesmo, já ultrapassou as 4.500 assinaturas. Peticionários, deputados e membros do Governo vão, por isso, debater o assunto.

A petição é de Isabelle Faber que lamenta que o acesso àqueles exames não seja igual para todos e que haja uma discriminação entre pacientes que já sofreram de uma doença e aqueles considerados saudáveis.

Isabelle Faber denuncia os longos tempos de espera por um exame, que podem chegar aos 18 meses. Uma espera que classifica como desumana e que, segundo diz, pode comprometer os esforços para detetar uma doença, acabando o paciente por pagar por isso com a própria saúde.

Casos de ‘covid’ em alta no Luxemburgo. Mais de 3.500 infeções ativas

O número de novas infeções por covid-19 aumentou para 1.164, na semana passada. De acordo com o balanço semanal divulgado pelo Ministério da Saúde, na semana de 21 a 27 de novembro houve mais 107 casos em relação à semana precedente.

Também o número de reinfeções aumentou para 721, contra os 622 casos da semana anterior. Concretamente, 3.502 estivam em isolamento, o que significa que havia mais de 3.500 pessoas com infeções ativas, na semana passada.

Quanto às hospitalizações, 23 pessoas estavam internadas na enfermaria e duas nos cuidados intensivos. Houve ainda duas mortes relacionadas com a covid-19. Sobre a vacinação, foram administradas 1.635 doses, na maioria uma segunda dose de reforço, sendo que 79% da população com mais de 5 anos têm o esquema de vacinação completo.

Combustíveis mais caros esta sexta-feira

Os combustíveis estão mais caros desde a meia-noite. O preço da gasolina sem chumbo 95 subiu 3,8 cêntimos para cerca de 1,53 euros por litro.

Já o litro da gasolina 98 octanas aumentou 4 cêntimos para quase 1,76 euros.

No caso do gasóleo, a subida foi de 4,8 cêntimos para 1,67 euros por litro.

Viajar com dinheiro. Há regras e multas para quem as desrespeitar

Se vai viajar do ou para o Luxemburgo ou simplesmente passear pelo país, saiba que há regras quanto ao limite de dinheiro líquido que pode ter na mala. Se o valor foi igual ou superior a 10.000 euros, é obrigado declará-lo à Administração Aduaneira e Tributária.

Esta é uma medida de luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento de terrorismo e vigora em toda a União Europeia.

E, por cá, há sanções para quem não respeitar as regras: os agentes da alfândega podem reter o dinheiro e proceder ao ‘procès verbal’, uma sanção prevista no código penal luxemburguês, que poderá resultar em multas de 251 a 25.000 euros ou na apreensão do dinheiro.

Radares em três túneis da A7 entram em fase de teste

Os radares de trânsito nos túneis de Stafelter, Grouft e Gousselerbierg na autoestrada A7 entraram hoje em fase de testes, como parte da luta contra a segurança rodoviária.

Um radar de secção irá calcular a velocidade média dos veículos ao longo de todo o comprimento dos túneis, onde o limite máximo de velocidade é de 90 km/h. Uma tolerância de 3 km/h (abaixo de 100 km/h) e 3% (acima de 100 km/h) é deduzida do valor calculado, refere a nota do Governo.

Estes radares também se adaptam às reduções do limite de velocidade máxima indicado pela CITA, por exemplo, no caso de um estaleiro de construção ou de um incidente no túnel. As tolerâncias correspondentes são então aplicáveis. O Governo esclarece ainda que, durante esta fase de teste, não serão emitidos avisos ou multas tributáveis.

Sete feridos em acidentes de viação na quinta-feira

Sete pessoas ficaram feridas em vários acidentes de viação, ocorridos na quinta-feira um pouco por todo o país.

Num dos casos tratou-se de um atropelamento, na rue Xavier Brasseur, em Differdange. Houve também três colisões entre duas viaturas em Limpertsaberg (rotunda Robert Schuman), na N26 (entre Wiltz e Nothum) e em Clemency (rue Basse).

O boletim da Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) indica apenas que os vários acidentes provocaram sete feridos, não adiantando mais pormenores sobre o estado de saúde das vítimas.

Brinquedos para o Natal. ILNAS alerta os pais

Está a chegar uma das alturas do ano mais desejadas pelos mais pequenos. Quem tem crianças em casa, provavelmente já tem uma enorme lista de presentes, para enviar ao São Nicolau ou ao Pai Natal. No entanto, na hora de comprar é preciso ter alguns cuidados. Há brinquedos que podem ser prejudiciais ou mesmo colocar em risco a saúde e a vida dos mais pequenos.

Razões que levam o Instituto luxemburguês de Normalização, Acreditação, Segurança e Qualidade dos Produtos e Serviços (ILNAS, na sigla em francês) a lembrar os consumidores que só devem comprar brinquedos com a sigla de segurança CE. A fim de garantir a segurança dos brinquedos, a ILNAS informa num comunicado, que efetua regularmente controlos nos comércios para analisar os dados administrativos e técnicos dos brinquedos.

Quem tiver alguma dúvida sobre um brinquedo pode consultar um guia que foi elaborado por este instituto (comment-choisir-un-jouet.pdf (public.lu) e assim decidir se o brinquedo é adaptado à criança.

Tens entre 17 e 24 anos, falas português e luxemburguês e gostavas de fazer teatro?

Se tens entre 17 e 24 anos, falas português e luxemburguês e gostavas de fazer teatro, esta notícia é para ti.

A Casting Lux está à procura de um candidato com estas características para a peça de teatro “KING TEL MO REI”, do encenador Claude Mangen, cuja estreia está marcada para o início de 2023. Os interessados devem responder ao anúncio o mais rapidamente possível visto que os ensaios arrancam já na próxima semana.

Mais concretamente, procura-se um jovem dos 17 aos 24 anos de origem portuguesa, cabo-verdiana ou latina, que fale luxemburguês e português, sendo que o luxemburguês é mais importante para a peça. Experiência em palco não é obrigatória, mas é considerada uma vantagem. Os interessados podem saber mais neste artigo da Rádio Latina.

Primeiros flocos de neve começam a cair hoje

Os primeiros flocos de neve desta época do ano já começaram a cair. As previsões do instituto luxemburguês de meteorologia (MeteoLux) apontam para a queda de “alguns flocos de neve misturados com chuva, durante a tarde”. Mas, nalguns pontos do país, os primeiros flocos brancos já deram o ar da sua graça.

A neve volta a aparecer nas previsões do MeteoLux para segunda e terça-feira, havendo a possibilidade de queda de neve, embora com fraca intensidade.

A partir de amanhã e até segunda-feira, as temperaturas mínimas previstas vão oscilar entre um grau abaixo de zero e um grau.

Mercado de Natal mais antigo do Luxemburgo abre esta sexta-feira

O mercado de Natal de Differdange, o mais antigo do Luxemburgo, vai abrir ao público esta sexta-feira, 2 de dezembro, a partir das 18h30, na Place du Marché.

A programação da 45ª edição do mercado vai decorrer até ao dia 22 de dezembro e terá como atrações uma pista sintética de gelo, carrosséis gratuitos para as crianças, concertos e vários stands gastronómicos.

O mercado vai estar aberto do meio-dia até às 20h, sendo que às sextas e sábados o fecho será prolongado até às 22h. Já às segundas e terças, o mercado estará fechado.

Euromilhões. Há super jackpot de 130 milhões de euros na sexta-feira

Esta sexta-feira, 2 de dezembro, o Euromilhões vai oferecer um super jackpot no valor de 130 milhões de euros, anunciou a Loterie Nationale. Este super sorteio é realizado com as mesmas regras dos sorteios regulares. Se não houver vencedores, o jackpot irá continuar a passar para o seguinte até atingir o prémio máximo ou o limite do jackpot, que é de 240 milhões de euros.

Se o houver um vencedor, aconselha-se discrição. Como disse à Rádio Latina, o diretor da Loterie Nationale, Léon Losch, por ocasião do jackpot histórico de 230 milhões de euros em agosto.

Discrição e calma são as palavras de ordem, algo que deve começar logo no momento do sorteio. Depois de confirmada a chave, “é necessário permanecer-se calmo e avisar a Lotaria Nacional, que encontrará os meios necessários para preservar o anonimato do vencedor”. É tudo o que lhe desejamos. Boa sorte!

Mundial2022: Portugal - Coreia do Sul com relato na Rádio Latina

Portugal e Coreia do Sul defrontam-se na sexta-feira, a partir das quatro da tarde, no Estádio Education City, em Doha, em jogo da terceira jornada do Grupo H. O jogo conta com relato na Rádio Latina, num simultâneo com a Antena 1.

A equipa das ‘quinas’, que assegurou a qualificação para os oitavos de final com o triunfo sobre o Uruguai, lidera o grupo, com seis pontos, mais três do que o Gana, segundo, e mais cinco face a sul-coreanos, treinados por Paulo Bento, e uruguaios, que, à mesma a hora, defrontam os ganeses.

À mesma hora do jogo de Portugal, Gana defronta o Uruguai. As 20:00 jogam-se mais dois jogos: Sérvia – Suíça e Camarões – Brasil.

Mundial2022. Marrocos e Croácia seguem para 'oitavos' e Bélgica fica de fora

Marrocos e Croácia garantiram a qualificação para 'oitavos' do Mundial, ao passo que a Bélgica ficou de fora.

Marrocos carimbou o apuramento ao derrotar o Canadá por 2-1, enquanto a Croácia passou à fase seguinte após o empate sem golos frente a Bélgica.

No outro jogo, o Japão venceu a Espanha por 2-1 e os dois conjuntos qualificaram-se para os oitavos de final do Mundial, face ao triunfo da Alemanha frente a Costa Rica, por 4-2, que eliminou ambos. Os germânicos já tinham falhado os oitavos em 2018.

Liga BGL. Etzella - Racing abre 14ª jornada da liga BGL

A 14ª jornada da Liga BGL de futebol joga-se este fim de semana. O embate entre o Etzella e o Racing é o primeiro jogo, marcada para este sábado, às 16h. Duas horas depois começa o Mondercange - Käerjeng.

Já os outros jogos vão decorrer no domingo, com o líder F91 Dudelange a receber o Rosport, às 14h30. Meia hora depois arrancam as partidas Differdange - Niederkorn, Fola - Hostert e Titus Pétange – Strassen. Os últimos dois jogos, Hesperange - Wiltz e Mondorf - Jeunesse começam às 16h.

O F91 Dudelange lidera o campeonato, com 36 pontos, mais um do que o Hesperange. O Fola é último com 10 pontos.

Redação Latina | LUSA || Foto: Shutterstock