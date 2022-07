Há falta de mão de obra no setor. A LCGB defende aumentos salariais para que os trabalhadores possam fazer face aos custos da habitação no país.

Luxemburgo

Construção. Preços da casas não permitem atrair mão de obra – LCGB

Há falta de mão de obra no setor da construção e os preços das casas não ajudam. É um alerta de Robert Fornieri, da central sindical LCGB.



Escutado pela Rádio Latina, a propósito da futura convenção coletiva do setor, o sindicalista frisou que é necessário tornar o ramo mais atrativo. O custo da habitação é um dos problemas e Fornieri está convicto de que os preços afastam potenciais trabalhadores.

Para o sindicato, não há volta a dar: os salários têm de ser atualizados, não só para suportar os custos da habitação, mas também para que haja mais homogeneidade dentro do setor. Robert Fornieri explica que a construção é um ramo onde há muito movimento de trabalhadores. Andam de empresa em empresa para ver quem paga mais.

Por essa razão, a LCGB quer ver a adaptação salarial clara e concreta no futuro contrato coletivo.

A convenção coletiva do setor da construção expirou no final do ano passado. Após uma primeira reunião – no seguimento da qual os sindicatos enviaram aos representantes dos patrões as suas propostas –, nada aconteceu. Os patrões não comentaram, não formularam as suas próprias propostas nem marcaram novas reuniões. Os sindicatos queixam-se deste silêncio que qualificam de inaceitável.





