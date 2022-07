Patronato surdo e mudo. Nada acontece nas negociações sobre o futuro contrato coletivo de trabalho do setor. Se nada acontecer logo após as férias coletivas do setor, os sindicatos prometem agir.

Contrato coletivo de trabalho

Construção. “Patronato está a desrespeitar os trabalhadores” – LCGB

Patronato surdo e mudo. Nada acontece nas negociações sobre o futuro contrato coletivo de trabalho do setor. Se nada acontecer logo após as férias coletivas do setor, os sindicatos prometem agir.

Há uma semana, LCGB e OGBL juntaram-se para denunciar a posição dos patrões do setor da construção quanto à renovação do contrato coletivo de trabalho, na esperança que houvesse algum avanço nas negociações antes do início das férias coletivas. Mas, apesar do apelo, nada aconteceu entretanto.



Em declarações à Rádio Latina, Robert Fornieri, da LCGB, lembrou que o que está em causa não é a falta de consenso num ou noutro ponto, é simplesmente a ausência de conversações, algo que classifica como uma falta de respeito pelos trabalhadores.

A convenção coletiva do setor expirou no final do ano passado. Depois de um primeiro encontro entre os parceiros sociais, as centrais sindicais enviaram ao patronato a sua lista de reivindicações. E desde então, silêncio. Os representantes dos patrões não respondem, não comunicam aos sindicatos as suas propostas e não marcam novas reuniões. Embora a antiga convenção continue em vigor, os sindicatos dizem que o documento está desatualizado. Pedem aumentos salariais e melhorias no dia a dia dos trabalhadores, como por exemplo ao nível dos trajetos.

Sobre os salários, Robert Fornieri prefere não adiantar, para já, qual a reivindicação concreta dos sindicatos. “Pedimos os aumentos que julgamos serem necessários”, diz.

Os sindicalistas esperam que haja um encontro logo após as férias fixas do setor. Caso contrário, prometem agir e o recurso ao Gabinete Nacional de Conciliação não está fora de questão.

