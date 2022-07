Lei permite exceções durante a habitual pausa na construção em agosto.

Construção. Mais de 1.200 trabalhadores com mexidas nas férias coletivas

Mais de 1.200 trabalhadores da construção vão ter de trabalhar, em algum momento, durante as férias coletivas do setor, de 29 de julho a 21 de agosto, disse à Rádio Latina fonte da Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM).

Em causa estão trabalhadores de empresas que obtiveram a devida autorização. De acordo com o serviço de comunicação do organismo, a Comissão Especial da Construção da ITM, responsável por analisar os pedidos de derrogação do período fixo de férias, tratou 168 requerimentos de 87 empresas, tendo validado 132.

Na prática, um total de 1.221 trabalhadores vai ter mexidas no calendário das férias. Segundo a ITM, alguns poderão ter de trabalhar durante aquelas três semanas, outro apenas alguns dias. As empresas em questão receberam um certificado emitido pela comissão ad-hoc e esse documento "tem de estar afixado e bem visível no estaleiro" durante as três semanas em causa, avisa a ITM.

Note-se que todas as empresas do ramo da construção que trabalhem no Luxemburgo e estejam abrangidas pela convenção coletiva do setor são obrigadas a respeitar as datas das férias coletivas. Mas há exceções e há obras que não param durante o verão.

Dependendo do tipo de projeto, a lei permite algumas derrogações do período de férias coletivas. É o caso, por exemplo, de obras de reparação em escolas ou nas fábricas que param a produção durante este período. Outra exceção diz respeito aos projetos qualificados de "urgentes" pela Comissão Especial da Construção. Note-se, no entanto, que esta derrogação só é possível se a delegação de pessoal e os trabalhadores estiverem de acordo.

Para poderem beneficiar dessas exceções, as empresas devem fazer o pedido pelo menos dois meses antes da data de início das férias coletivas.Segundo os dados da ITM, divulgados à Rádio Latina, dos 168 pedidos que chegaram às mãos da comissão, 53 dizem respeito a obras em escolas e liceus, 19 a obras em fábricas e 96 a projetos considerados urgentes.

Este ano houve menos pedidos do que nos últimos dois anos, algo que, segundo a ITM, poderá estar relacionado com a pandemia da covid-19. Em 2020 foram feitos 228 pedidos e no ano seguinte 226.



Roodt-sur-Syre. Homem de 42 morre em acidente de trabalho

Um homem de 42 anos perdeu a vida esta segunda-feira, na sequência de um acidente de trabalho numa obra, em Roodt-sur-Syre.

De acordo com uma nota da polícia, o acidente aconteceu por volta das 11h00, numa passagem de nível. O condutor de um camião que estava a carregar o veículo foi atropelado por uma escavadora, ficando gravemente ferido.

As autoridades informam que o homem, oriundo de França, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

O Ministério Público já pediu a realização de uma autópsia.

Luxemburgo. Dois terços das mulheres já foram vítimas de violência

Seja ela física, psicológica, sexual ou económica. Dois terços das mulheres no Luxemburgo declaram ter sido vítimas de violência pelo menos uma vez na sua vida, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (Statec).

Este é um dos resultados do inquérito do Statec sobre a segurança no país. Uma das conclusões é que a violência económica surge como uma forma particular de violência psicológica no seio de um casal. Acontece quando “o parceiro explora a sua superioridade económica e controla de forma maciça o acesso da outra pessoa aos recursos financeiros ou proíbe o trabalho fora do agregado”, explica o gabinete de estatísticas.

Os dados mostram também que uma em cada duas mulheres sofre agressões psicológicas como perseguição (“stalking”), assédio moral ou sexual ou controlo no seio do casal.

Já uma em cada três mulheres foi vítima de violência física, ao passo que quase uma em cada três sofreu uma forma de violência sexual durante a vida. Uma em cada dez foi vítima de violação ou tentativa de violação.

No trabalho, em público ou na esfera privada, cerca de 15% das mulheres afirmaram ter sido alvo de violência psicológica e 7% de agressões físicas e/ou sexuais nos 12 meses anteriores ao inquérito do Statec. De acordo com o instituto, estes números colocam o Luxemburgo pouco abaixo da média europeia.

Outro dos resultados que salta à vista diz respeito aos agressores. Quatro por cento das mulheres residentes no Luxemburgo declaram ter sido agredidas pelo companheiro ou ex-companheiro durante o ano anterior ao inquérito. Percentagem que cai para 2% entre os homens. Isto demonstra, segundo o Statec, que elas “são mais suscetíveis de serem agredidas por pessoas próximas, ficando assim mais expostas a formas repetidas de violência”.

Sobre as vítimas, a idade aparece como um fator de risco. As mulheres mais afetadas são as mais jovens. No grupo etário dos 16-24 anos, uma em cada seis mulheres foi vítima de violência física ao longo dos últimos 12 meses. O mesmo acontece em relação à violência sexual. Por outro lado, cerca de uma em cada três sofreu assédio moral ou sexual ou outra forma de violência psicológica.

Agências da UE recomendam quarta dose da vacina a partir dos 60 anos

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças e a Agência Europeia do Medicamento recomendaram hoje a administração de uma quarta dose das vacinas contra a covid-19 aos cidadãos entre os 60 e 79 anos e pessoas vulneráveis.

Depois de, em abril, estas duas autoridades terem recomendado a administração de uma segunda dose de reforço das vacinas apenas a pessoas com 80 ou mais anos, hoje, num comunicado conjunto, defendem que "é fundamental que as pessoas entre os 60 e 79 anos também sejam consideradas, bem como pessoas vulneráveis de qualquer idade.

Em causa: "uma nova vaga" de covid-19 na Europa, "com taxas crescentes de admissão em hospitais e unidades de cuidados intensivos".

Temperaturas aumentam esta semana no Luxemburgo

Esta semana vai começar mais quente no Grão-Ducado, com as temperaturas a poderem alcançar os 30 graus.

De acordo com o Meteolux, para esta segunda-feira os termómetros não deverão ir além dos 24 graus, mas aumentam já a partir amanhã, dia em que deverão chegar aos 30 graus.

Na quarta, as máximas vão manter-se igualmente nos 30 graus, baixando ligeiramente para os 27 graus na quinta, sexta e sábado.

No domingo, a máxima deverá ser de 28 graus.

O sol deverá brilhar durante toda a semana com algumas nuvens apenas da parte da manhã na quarta e quinta-feira.

