Mais de mil trabalhadores vão trabalhar, em algum momento, durante o período das férias fixas no setor.

Agosto

Construção. ITM promete fiscalizar cumprimento das férias coletivas

Mais de mil trabalhadores vão trabalhar, em algum momento, durante o período das férias fixas no setor.

Sem a devida autorização, as empresas do setor da construção abrangidas pela convenção coletiva não podem trabalhar durante as férias coletivas. E a Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM) promete que vai estar atenta.

Em declarações prestadas à Rádio Latina, a estrutura afirmou que a Inspeção do Trabalho e das Minas, a Administração Aduaneira e a Polícia Grã-Ducal vão fiscalizar o cumprimento das regras.

Note-se que as derrogações do período fixo de férias no ramo da construção acontecem apenas em casos específicos: se se tratar de obras em escolas, em fábricas que param a produção no verão ou projetos considerados urgentes.

Mesmo assim, para obterem autorização para trabalhar durante as três semanas de férias coletivas, as empresas têm de fazer o pedido, sendo também necessário ter o acordo da delegação de pessoal e do trabalhador.

Construção. Mais de 1.200 trabalhadores com mexidas nas férias coletivas Lei permite exceções durante a habitual pausa na construção em agosto.

De acordo com a ITM, a Comissão Especial da Construção recebeu este ano 168 pedidos de 87 empresas, sendo que 132 obtiveram luz verde. No total, 1.221 trabalhadores vão trabalhar, em algum momento, durante o período das férias fixas, que este ano decorrem de 29 de julho a 21 de agosto.

Num email enviado à Rádio Latina, o organismo explica que pode dar-se o caso de alguns terem de trabalhar durante as três semanas ou apenas alguns dias.



(Diana Alves)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.