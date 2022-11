O setor da construção, que emprega milhares de portugueses no Luxemburgo, também não escapa à penúria de mão de obra com a qual o país se vê confrontado.

Penúria de mão de obra

Construção deverá perder 30% dos trabalhadores nos próximos cinco anos

Escutado pela Rádio Latina, Roland Kuhn, presidente da Federação das Empresas da Construção e Engenharia Civil, frisou que nos próximos cinco anos cerca de 30% dos efetivos deverão reformar-se. O responsável alerta que é preciso formar os futuros trabalhadores.



Também no setor da construção o principal problema prende-se com a falta de mão de obra qualificada. Roland Kuhn lembra, a propósito, que o ramo dispõe de um centro de formação em Bettembourg: o Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment (IFSB).

De pedreiros a operadores de máquinas. O presidente da federação das empresas da construção diz que há formações para todos os gostos e garante que todas incluem uma parte sobre segurança no trabalho.

Sobre a renovação da convenção coletiva do setor que abrange cerca de 20.000 trabalhadores, Roland Kuhn não quis fazer qualquer comentário. Antes das férias de verão, os sindicatos vieram a público queixar-se do silêncio das entidades patronais e do impasse na renovação do contrato. As centrais sindicais pedem aumentos salariais para os trabalhadores e melhores condições de trabalho.

Texto: Diana Alves | Foto: Shutterstock