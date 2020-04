Nada se perde, tudo se transforma. Confecione uma refeição deliciosa e bastante sustentável.

Consigo à Mesa. Sopa Mediterrânica com cascas dos legumes

Já imaginou a quantidade de propriedades nutritivas que deitamos fora ao não aproveitar as cascas dos legumes que comemos? Nesta edição, descubra como pode acabar com parte desse desperdício. 'Consigo à Mesa' com a nutricionista Silvana Galrão. Assista ao vídeo em baixo:

'Consigo à Mesa', às 08:40, na Brigada da Manhã, com redifusão no Regresso a Casa, às 20:30.



Temos várias sugestões, esclarecimentos e muitas receitas, tudo para que estes dias em casa sejam bem saborosos. Reveja os episódios anteriores:

