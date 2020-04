Dicas diárias em troca de momentos deliciosos.

Consigo à Mesa. Scones de batata doce (receita c/vídeo)

Dicas diárias em troca de momentos deliciosos.

Os lanches podem ser variados, mesmo sem termos que recorrer constantemente ao supermercado, use a sua imaginação ou siga as nossas sugestões. Para hoje, temos scones de batata doce, uma receita simples e que pode envolver toda a família, mais não seja na hora de comer.



Siga as dicas da nutricionista Silvana Galrão, bom apetite! Assista ao vídeo com receita em baixo:

'Consigo à Mesa', às 08:40, na Brigada da Manhã, com redifusão no Regresso a Casa, às 20:30. Cuide de si, cuide de nós!



