Agora que está por casa, controle o seu peso e opte por refeições ligeiras e saudáveis.

Consigo à Mesa. Sandes de grão e hortícolas (vídeo c/ receita)

Não se esqueça que o seu sistema imunitário é bastante influenciado pela forma como se alimente, opte por refeições saudáveis e práticas. Aproveite este período para inovar na cozinha e no "Consigo à Mesa" temos uma sugestão ideal usando grão, pão e pouco mais. Assista ao vídeo com a receita da nutricionista Silvana Galrão. Receita disponível no vídeo em baixo:

'Consigo à Mesa', às 08:40, na Brigada da Manhã, com redifusão no Regresso a Casa, às 20:30. Cuide de si, cuide de nós!



Temos várias sugestões, esclarecimentos e muitas receitas, tudo para que estes dias em casa sejam bem saborosos. Reveja os episódios anteriores:

