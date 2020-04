Tire partido desta quarentena e inove na cozinha, comece por aprender a fazer o seu próprio queijo, é simples.

Consigo à Mesa. Aprenda a fazer queijo fresco em casa (vídeo c/ receita)

É fã de queijo e não quer abrir mão desta delícia, mas também quer evitar as idas ao supermercado? Siga a nossa sugestão e faça você mesmo, vai ficar surpreendida com a rapidez com que tem queijo pronto. A nutricionista Silvana Galrão dá-lhe todas as indicações. Assista ao vídeo em baixo:

Temos várias sugestões, esclarecimentos e muitas receitas, tudo para que estes dias em casa sejam bem saborosos. Reveja os episódios anteriores:

