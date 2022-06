A ideia era legalizar a produção, a venda e o consumo de canábis, mas o texto limita o cultivo a quatro plantas por agregado familiar.

Radio Latina 13 min.

Atualidade em síntese 13 JUN 2022

Conselho de Ministros aprova projeto de lei sobre consumo recreativo de canábis

A ideia era legalizar a produção, a venda e o consumo de canábis, mas o texto limita o cultivo a quatro plantas por agregado familiar.

O Conselho de Ministros deu finalmente luz verde ao projeto de lei que permite o consumo recreativo de canábis. A intenção de despenalizar o consumo, cultivo e venda da planta consta do programa de coligação governamental. E após anos de adiamentos, o Governo deu finalmente o seu aval ao projeto de lei que já tinha sido apresentado no mês de outubro do ano passado.

A ideia era legalizar a produção, a venda e o consumo de canábis, mas o texto limita o cultivo a quatro plantas por agregado familiar. Uma pequena plantação para consumo caseiro, já que o diploma proíbe o consumo de canábis no espaço público.

O Governo não descriminaliza a venda da planta, mas tenciona aligeirar as sanções. A posse de três gramas de canábis, no máximo, poderá ser sancionada com uma multa de 145 euros, sem que haja repercussões judiciárias. Isto é, sem processos judiciais e sem que o delito conste no registo criminal.

Ao todo, o Executivo propõe 27 medidas num projeto de lei mais abrangente do que a canábis, com medidas preventivas e repressivas de combate à criminalidade ligada aos estupefacientes.

Falta agora o documento ir a votos no Parlamento para que possa entrar em vigor. No entanto, até agora, não foi avançada data sobre a realização do voto.

Preços da energia. Pacote de 225 ME poderá ajudar até 200 empresas

O Governo prevê disponibilizar um total de 225 milhões de euros (ME) para ajudar as empresas afetadas pelo aumento dos preços da energia. É um pacote de ajudas que poderá beneficiar entre 150 e 200 empresas, de acordo com o projeto de lei apresentado esta sexta-feira aos deputados da comissão parlamentar tripartida.

O pacote prevê dois regimes de ajudas. Uma das ajudas destina-se às empresas consideradas grandes consumidoras de energia, como as grandes padarias ou siderúrgicas. Esta ajuda deverá cobrir parte dos custos adicionais mensais em matéria de gás natural e eletricidade. Para ter direito a este apoio, o consumo de energia da empresa tem de equivaler a 3% do seu volume de negócios.

A segunda ajuda contemplada no projeto de lei visa, especificamente, as despesas acrescidas resultantes do aumento do preço do gasóleo e destina-se a empresas dos setores dos transportes, da construção e da produção artesanal de alimentos.

Estes apoios virão complementar um pacote de ajudas que já foi implementado.

Segundo os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística, o preço dos produtos derivados do ouro negro disparou 49,7% no espaço de um ano.

Modalidades da “licença por razões familiares” estão a ser revistas

As modalidades para poder beneficiar da licença por razões familiares, para os pais cujos filhos estão doentes, estão a ser revistas.

Uma informação avançada pelo ministro do Trabalho, Georges Engel, em resposta parlamentar, que sublinha que a lista dos casos previstos pelo regulamento para poder alargar a licença a 52 semanas no máximo, é demasiado restritiva e já não corresponde à realidade. Essas 52 semanas podem ser atingidas num lapso de tempo de 104 semanas.

Segundo o ministro responsável pela pasta do Trabalho, um grupo de trabalho interno está atualmente a elaborar propostas, que serão depois discutidas com os atores abrangidos, nomeadamente com os parceiros sociais.

Logo que os trabalhos estiverem concluídos, as alterações serão apresentadas no Conselho de Ministros.

Subvariante da Omicron BA.5 continua a aumentar de forma exponencial no Luxemburgo

A subvariante da Omicron BA.5 não para de aumentar no Luxemburgo. Se na semana de 16 a 22 de maio representava 8,4% das contaminações detetadas através de testes PCR, na semana seguinte subiu para os 25,4%.

O anúncio foi feito pela ministra da Saúde numa resposta parlamentar ao partido cristão-social, CSV. Segundo Paulette Lenert, na semana de 23 a 29 de maio, a linhagem BA.5 alcançava já os 25,4% das infeções, sendo "provavelmente responsável pelo ligeiro aumento de infeções nos últimos dias" no Luxemburgo.

Este aumento reflete a situação noutros países da Europa e América do Norte, onde a BA.5 está a ganhar terreno. Em Portugal, por exemplo, esta estirpe é responsável pelo atual pico de incidência de novas infeções.

Paulette Lenert reafirma ainda na sua resposta parlamentar que esta linhagem é "ligeiramente mais transmissível do que outras subvariantes da Omicron", mas não causa sintomas mais graves. A BA.5 e a BA.4 (ainda minoritárias em relação à BA.2, no Luxemburgo) são também menos eficazes às vacinas, possibilitando novos contágios às pessoas inoculadas ou infetadas previamente com outra variante/subvariante.

Para o outono, a ministra da Saúde não descarta o alastramento de outras estirpes da Omicron. Como medidas preventivas, a aposta deverá recair em testes de diagnóstico, medicamentos antivirais e anticorpos, rastreio e isolamento de contactos, vacinações (possivelmente novas vacinas), máscaras, distanciamento ou medidas de higiene.

Covid-19. Luxemburgo está a preparar-se “legalmente” para nova vaga no outono

“O Luxemburgo tem de criar um quadro legal para o outono, para conseguir reagir da melhor forma, caso haja uma nova vaga de covid-19 no país”. Quem o diz é o virologista e membro do Conselho de peritos do governo, Claude Müller.

Aos microfones da RTL, o perito insistiu na necessidade de se criar um quadro legal, para que não seja preciso mudar a lei cada vez que algo muda na pandemia, sendo que atualmente já existem vários modelos para poder reagir às diferentes variantes da covid-19 que vão aparecendo.

Relativamente ao uso obrigatório das máscaras nos hospitais e lares para idosos, o virologista prefere manter uma atitude de precaução, uma vez que se trata de pessoas vulneráveis que têm de ser protegidas. Claude Müller sublinha ainda que já se sabe que as vacinas deixam de ser eficazes passado algum tempo, daí a população ter de contar com mais doses de reforço.

Müller acrescentou que o Conselho de peritos do Governo ainda está a elaborar um parecer sobre a vacinação parcial obrigatória. Um tema que qualifica de “complexo”, até porque a situação muda todas as semanas. Esse parecer deverá ser divulgado em breve.

Centro de vacinação do Hall Victor Hugo fecha temporariamente a partir de julho

O centro de vacinação do Hall Victor Hugo, em Limpertsberg, vai estar temporariamente encerrado a partir de 2 de julho.

A decisão é justificada com a atual taxa de vacinação anticovid, que está nos 78,8% da população elegível (acima dos 5 anos). Mas segundo o ministério a vacina continua a ser facilitada para quem ainda tiver que tomar doses do fármaco contra a covid-19.

Assim, o Impfbus circulará com mais frequência e estará regularmente presente no parque de estacionamento do Hall Victor Hugo para administrar vacinas anticovid, sem que seja necessário marcar previamente.

Quem já tenha marcação para levar vacina depois de dia 2 de julho será contactada pela linha direta.

O Ministério da Saúde, garante, contudo, que está a acompanhar de perto o desenvolvimento da campanha de vacinação e que "se a situação o exigir" os centros de vacinação serão "reabertos o mais rapidamente possível".

Déi Lénk critica autarquia da capital por contratar empresas de segurança privadas

O partido déi Lénk voltou a criticar a autarquia da capital por esta recorrer a empresas de segurança privadas.

Na semana passada, a burgomestre da capital, Lydie Polfer, informou que, embora haja mais patrulhas da polícia nas ruas da cidade, estas não chegam para garantir a segurança dos cidadãos. Outro problema, segundo a responsável, é o facto de o tráfico de droga ter passado do bairro da Gare para o centro da capital, nomeadamente para o centro Hamilius e para o parque infantil onde fica o chamado “Barco dos Piratas”.

Daí a autarquia ter decidido recorrer novamente a empresas de segurança privadas, mas apenas no centro da cidade, na chamada Ville Haute, e não no bairro da Gare.

Para o partido déi Lénk, a burgomestre está a usar este tema para desviar a atenção do seu mandato, que é “pobre em política social e de habitação”, acusando-a de querer “adquirir os votos da direita”.

O partido da oposição reitera que a autarquia está a incorrer numa ilegalidade por permitir o uso de empresas privadas em missões reservadas à polícia. Uma polémica que já se viveu no ano passado, quando um cão patrulha da empresa privada G4S atacou um homem.

Luxemburgo. Polícia alerta para roubos de carteiristas

Num mês em que a agenda de grandes eventos é preenchida, e a pouco mais de uma semana da Festa Nacional, a polícia deixa alguns conselhos para evitar furtos de objetos pessoais.

Com o abrandar das restrições sanitárias e o regresso de vários eventos, ao fim de dois anos de interregno, os ajuntamentos começam gradualmente a voltar ao formato pré-pandemia. Mais pessoas juntas e maior proximidade são também um bom cenário para os carteiristas.

A polícia registou durante o fim-de-semana várias queixas de furtos na capital. Carteiras roubadas de malas, sem que as donas se apercebessem, ou telemóveis furtados de cima de mesas foram algumas das queixas reportadas.

Como lembrou a polícia num comunicado "os eventos com grande número de espetadores infelizmente também atraem carteiristas. O objetivo destes ladrões é roubar, sem que a vítima dê por isso".

Daí a recomendação de não andar com muito dinheiro na carteira e de manter a mala sempre fechada. Também se deve evitar de andar com a mochila às costas, caso se tenha dinheiro ou telemóvel no interior.

Lex Delles é o novo presidente do DP

Lex Delles foi eleito, este domingo, novo presidente do Partido Democrático (DP), com 98,9% dos votos.

O ministro das Classes Medias e do Turismo anunciou em maio que iria concorrer à liderança dos liberais no congresso do partido, que decorreu este domingo.

Corinne Cahen, que ocupava o lugar, já tinha anunciado que não se voltaria a candidatar ao cargo e abandonou-o ontem formalmente, recebendo uma ovação dos cercas de 300 delegados que estiveram presentes na reunião magna do partido.

Max Hahn foi eleito vice-presidente, com 91,9%.

Hospital de Medicina Ambiental deverá arrancar em julho

As primeiras consultas no Hospital de Medicina Ambiental deverão começar já no mês de julho. O projeto piloto nasce de uma colaboração entre o Centro Hospitalar Emile-Mayrisch (CHEM), o Laboratório Nacional da Saúde e a Universidade do Luxemburgo.

A ministra da Saúde, Paulette Lenert, e o diretor geral do CHEM, René Metz, apresentaram o projeto e explicaram que os espaços vão começar a ser instalados, sendo que os primeiros pacientes poderão ser acolhidos a partir deste mês de julho.

Este centro nacional de Medicina do Ambiente, em Niederkorn, vai ter a colaboração de peritos estrangeiros e vai receber pacientes enviados por médicos generalistas e especialistas.

O grupo de peritos irá analisar em que termos as doenças são impactadas pelo ambiente. Um dos objetivos, por exemplo, será analisar o impacto de certas substâncias, em casa ou no local de trabalho, na saúde.

Cerca de 1.300 quilos de canábis apreendidos perto do Luxemburgo

Uma operação policial na semana passada levou à detenção de 1.300 quilos de canábis em Metz e Hettange-Grande, na região francesa da Moselle.

As drogas foram apreendidas nestas duas cidades perto da fronteira com o Luxemburgo. Cinco pessoas foram interpeladas, três das quais foram detidas.

As detenções tiveram lugar na quarta-feira passada. As autoridades apreenderam "bens" no valor estimado de 396 mil euros, acrescentou o tribunal.

Sanções. Luxemburgo congela 210 milhões de euros russos na zona franca 'Freeport'

O Luxemburgo congelou 210 milhões de euros referentes aos bens de proprietários russos que estão na zona franca 'Freeport', junto ao aeroporto do Findel.

A ministra das Finanças, Yurico Backes, anunciou este valor numa resposta parlamentar ao partido os Verdes, na sequência da aplicação das sanções da União Europeia contra a Rússia.

Segundo a governante, todos os operadores na zona franca estão sujeitos a inspeções no local e nenhuma irregularidade foi constatada até ao momento.

O 'Freeport', inaugurado em 2014 perto do aeroporto, é a única zona franca no Luxemburgo, que permite o armazenamento de bens de grande valor, como obras de arte ou joias, isentos de direitos e taxas de importação.

Além da zona franca, o Luxemburgo congelou quase 4,3 mil milhões de euros em ativos russos, nos bancos da praça financeira luxemburguesa e em valores imobiliários.

Ucrânia. Ministros debatem situação da agricultura na UE

Os ministros da Agricultura da União Europeia (UE) reúnem-se esta segunda-feira no Luxemburgo, em conselho europeu, para discutir a situação do mercado agrícola no âmbito da guerra na Ucrânia.

O bloqueio russo de cereais na Ucrânia veio avolumar o alerta de uma crise alimentar mundial, ao mesmo tempo que se regista um aumento sem precedentes do preço dos alimentos.

No conselho Agricultura e Pescas, o ministro luxemburguês Claude Haagen e os seus homólogos europeus vão debater as medidas a tomar sobre a flutuação dos mercados agrícolas. Os governantes vão também discutir as normas sanitárias e ambientais da UE a aplicar aos produtos agrícolas e agroalimentares importados.

Portugal perde na Suíça e ‘entrega’ liderança à Espanha na Liga das Nações

A seleção portuguesa de futebol sofreu ontem a primeira derrota na presente edição da Liga das Nações, na Suíça, por 1-0, e perdeu a liderança do Grupo A2 para a Espanha, em jogo da quarta jornada, em Genebra.

Com a derrota, Portugal caiu para o segundo lugar do grupo, com sete pontos, atrás da Espanha, que lidera com oito, após ter vencido, em casa, a República Checa por 2-0. Os checos ocupam a terceira posição, com quatro pontos, à frente dos helvéticos, com três.

A equipa das ‘quinas’ volta a jogar para a Liga das Nações em 24 de setembro, numa visita à República Checa, e encerra a participação no Grupo A2 três dias depois, em 27, com uma receção à Espanha, em Braga.

Preço da gasolina aumenta e o do gasóleo baixa

Os preços dos combustíveis vão ser novamente alterados a partir da meia-noite.

A gasolina 95 octanas vai aumentar 0,1 cêntimos e vai passar a custar 2,007 euros por litro, enquanto a gasolina 98 octanas vai subir 0,9 cêntimos, atingindo 2,233 euros por litro.

No sentido contrário, o gasóleo vai baixar 1,9 cêntimos e vai passar a ser vendido a 1,96 euros por litro.

Redação Latina | Lusa | Lex Kleren