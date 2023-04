Novo relatório da Câmara dos Assalariados revela que mais de 21% dos residentes não conseguem arcar com despesas inesperadas.

Risco de pobreza

Conseguiria pagar uma despesa imprevista de 1.869 euros?

Novo relatório da Câmara dos Assalariados revela que mais de 21% dos residentes não conseguem arcar com despesas inesperadas.

Mais de 21% dos agregados familiares no Luxemburgo não conseguem fazer face a despesas imprevistas, de acordo com o relatório anual da Câmara dos Assalariados sobre a situação socioeconómica do país, o “Panorama social 2023”.



À questão “o seu agregado consegue fazer face a uma despesa imprevista de 1869 euros e pagá-la com dinheiro das suas próprias poupanças?”, 21,3% das famílias diz-se incapaz. A taxa sobe para 36,2% entre as famílias numerosas e dispara para 45,1% entre as famílias monoparentais.

Caritas alerta para situação de trabalhadores sem-abrigo Há cada vez mais pessoas a frequentar os albergues de urgência para sem-abrigo, embora tenham um trabalho remunerado.

O relatório da Câmara dos Assalariados alerta que a taxa de risco de pobreza no Luxemburgo, de 18,1%, é mais elevada do que a média da zona euro (17%), destacando que ao longo dos últimos anos houve uma ascensão quase sem interrupções do indicador. A taxa de risco de pobreza no Grão-Ducado é também superior à das vizinhas Alemanha (15,8%), França (14,4%) e Bélgica (12,7%).

Nunca houve tanta gente a recorrer às mercearias sociais

Outro dos aspetos destacados no estudo diz respeito às mercearias sociais. Em 2022, 10.741 pessoas fizeram compras nas mercearias sociais geridas pela Caritas e pela Cruz Vermelha.

Das limpezas à restauração. Trabalhadores sem dinheiro para comer A imagem da pobreza no Luxemburgo mudou. Alerta da diretora da Stëmm vun der Strooss.

A instituição salienta que este é um número recorde desde a criação das mercearias sociais em 2009. Face ao ano passado, as lojas receberam mais 500 pessoas. Porém, se comprarmos com o ano de 2014, por exemplo, o número de utentes mais do que duplicou.

As mercearias sociais vendem bens alimentares a preços baixos. Para poder usufruir do serviço, os clientes têm de ter um cartão pessoal de acesso. Os pedidos devem ser feito a um serviço social que, com base em critérios socioeconómicos e familiares, decide se a pessoa ou família tem direito a frequentar o estabelecimento.

Artigo: Diana Alves | Foto: Federico Gambarini/dpa