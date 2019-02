Hoje, no "Café da Manhã" da Latina, Cátia Gomes e Marco António Ribeiro falaram de apelidos portugueses. E há um portal onde estão catalogados milhões deles.

Conhece a origem do seu apelido? Veja aqui.

Hoje, no "Café da Manhã" da Latina, Cátia Gomes e Marco António Ribeiro falaram de apelidos portugueses. E há um portal onde estão catalogados milhões deles.

Se o nosso primeiro nome é escolhido com muito entusiasmo pelos pais, a verdade é que sobre o último não há grande coisa a fazer. É herdado e, na grande maioria das vezes, já o bisavô o mostrava no seu bilhete de identidade. Gostando ou não do seu apelido, certamente que já deve ter pensado se é raro ou comum. Ou mesmo quantas pessoas o "partilham" consigo e de que forma está espalhado por esse mundo fora...

Segundo o jornal espanhol El País, agora já pode. O Forebears é um motor de busca que permite localizar mais de 11 milhões de apelidos/sobrenomes, bem como a sua distribuição por cada país, o ranking e a sua frequência. Embora não consiga cobrir o número de apelidos na totalidade, a plataforma tem disponível uma grande base dados, que pode ser consultada gratuitamente e que disponibiliza (em grande parte das vezes) o significado e um pequeno resumo histórico sobre cada apelido.

Aceda ao portal aqui!