A proposta islandesa, com os Hatari, é uma das mais controversas a concurso.

Radio Latina 1

Conheça um dos temas mais excêntricos da Eurovisão 2019

A proposta islandesa, com os Hatari, é uma das mais controversas a concurso.

A versão islandesa do Festival da Canção - "Söngvakeppnin" - teve lugar na captial Reykjavik e consagrou como vencedores o grupo Hatari. A formação composta por jovens estudantes de artes, representará o país de Björk em Israel no próximo mês de maio.

"Hatrið Mun Sigra" ("O Ódio Prevalecerá"). Num registo que, em certa medida remete para o universos de Einstürzende Neubauten e Kraftwerk, com aposta em ritmos eletrónicos, não deixa ninguém indiferente.

O vídeo conta já com 170.579 visualizações na página oficial do concurso, no YouTube.