Como J.Lo irá ter algumas cenas em que surge no ecrã com biquínis muito reduzidos a artista, de 49 anos, decidiu que tinha de estar em grande forma. Por isso, aconselhou-se com o seu personal trainer.

Conheça a milagrosa dieta de dez dias de Jennifer Lopez

Como J.Lo irá ter algumas cenas em que surge no ecrã com biquínis muito reduzidos a artista, de 49 anos, decidiu que tinha de estar em grande forma. Por isso, aconselhou-se com o seu personal trainer.

As curvas de J.Lo são das mais famosas de Hollywood, mas mesmo assim, a cantora quer estar sempre no seu melhor. Sobretudo, agora que vai ser uma das personagens principais do filme “Hustlers”, onde interpreta Ramona, uma dançarina de striptease.

Como J.Lo irá ter algumas cenas em que surge no ecrã com biquínis muito reduzidos a artista, de 49 anos, decidiu que tinha de estar no seu melhor. Por isso, aconselhou-se com o seu personal trainer.

E, juntamente com o seu noivo, Alex Rodriguez, iniciou uma dieta rigorosa de dez dias, a qual foi partilhando os resultados no Instagram, com fotos suas.

O casal admitiu que não foi nada fácil, mas conseguiram. Jennifer Lopez declarou-se feliz com os resultados. “Foi um desafio para limpar o corpo, desintoxicá-lo” e ao 5º dia de dieta “já se nota a diferença” na perda de peso.

Em que consistiu a dieta? Dez dias sem ingerir hidratos de carbono e açúcar. A base das refeições nestes dias foi de legumes como couve-flor, pepino, abóbora e bróculos, a par com sementes, guacamole, nozes, salsa e carne.

Esta dieta serviu para a artista perceber o quanto é dependente do açúcar: “É como uma droga para mim”. E adiantou: “as primeiras 24 horas ensinaram-nos muito sobre o que o açúcar faz ao nosso corpo". J.Lo diz que sentiu mais dores de cabeça do que o normal, mas nada mais.

Voltará a repetir? Não regularmente, admitiu.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.